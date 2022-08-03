Комунальники Херсона рили окопи для рашистів. Підозру отримав директор водоканалу

У середині березня 2022 року комунальник Віктор Скобліков встановив контакти з представниками спецслужб Росії

Управління СБУ у Херсонській області повідомило про підозру директору комунального підприємства «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсона» Віктору Скоблікову у державній зраді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на текст підозри, датований 3 серпням.

За даними досудового розслідування, не пізніше 13 березня 2022 року Скобліков встановив контакти з представниками спецслужб Росії, які перебували на Херсонщині. На виконання їхніх вказівок підозрюваний відрядив підлеглих працівників із комунальною технікою облаштовувати оборонні позиції (військові інженерні споруди) довкола Херсона. Зведення фортифікаційних споруд окупанти проводили у березні та у травні.

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Крім цього, Віктор Скобліков надав вказівки своїм працівникам брати участь у масових заходах, які організувала окупаційна влада. Зокрема, заходи, приурочені до Міжнародного дня солідарності трудящих та перемоги у Другій світовій війні.

Нагадаємо, що в Україні триває 161-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», секретар Херсонської міськради Галина Лугова заявила, що шість керівників комунальних підприємств підозрюються у колабораціонізмі. Також відомо, що комунальне підприємство «Гарантія» одне з перших перереєструвалося, згідно з російським законодавством. Є іще інформація, яка перевіряється, що одне з комунальних підприємств завозить бітум із окупованого Криму.