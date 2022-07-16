«Окупанти готують освітян Херсонщини до нового навчального року – приходять додому і б’ють їх»

«Починається фаза звільнення області». Інтерв’ю з новим очільником Херсонщини

У перших числах липня міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю британській газеті The Times повідомив, що президент Зеленський віддав наказ військовим деокупувати Південь України. Цю територію російська армія захопила у перший тиждень повномасштабного вторгнення.

Паралельно з завданням щодо звільнення Півдня верховний головнокомандувач провів ротацію у керівництві Херсонщини. Спочатку звільнив голову області Геннадія Лагуту. Іншим указом Зеленський призначив заступника Лагути Дмитра Бутрія тимчасовим виконувачем обов’язків голови Херсонської ОДА.

«Главком» поспілкувався з новим очільником області. Розмова збіглася у часі з активізацією Збройних сил України на цьому напрямку: наші активно знищують склади боєприпасів росіян на окупованій Херсонщині.

Останнім часом наші військові влучно накривають ворожі склади зброї на території Херсонської області. Розкажіть про ці успіхи. Як на це реагує окупаційна влада?

Справді, Збройні сили України досить активно завдають удари по ворожих складах та місцях концентрації живої сили окупантів. Протягом останнього тижня українська армія вдарила по складах росіян у Новій Каховці, двох складах у Чорнобаївці, військовій частині у Херсоні. До слова, дуже влучно та ювелірно. У ніч з 13 на 14 липня – знову поцілили у ворожі склади у Новій Каховці та Чаплинці.

Що стосується реакції окупантів, то вони налякані, їхній дух занепав. Думаю, переважна більшість із них хоче якнайшвидше втекти з нашої землі. Таким чином, наступає фаза активного спротиву окупантам у Херсонської області. Цим самим буде виконано наказ президента про звільнення Півдня України.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що в окупованому Мелітополі було зафіксовано рух колони з 40 одиниць російської військової техніки. Вона поїхала в бік Херсона. Чи володієте такою інформацією?

З тих повідомлень, які одержуємо від мешканців окупованих територій, є підтвердження: колони ворожої техніки їдуть у бік Херсону. На жаль, інших подробиць не можу надати.

Ви згадали про Чорнобаївку, де, до слова, народилися. У цій війні ваше село перетворилося на справжнісіньке пекло для окупантів. Вже відомо про 26 фактів знищень російських військових. На вашу думку, чого їх туди так тягне і чи підтримуєте зв’язок зі своїми односельцями?

З односельчанами я на постійному зв’язку. Щодо питання, чому окупантів тягне до Чорнобаївки, відповідь очевидна – там знаходиться аеропорт. Він їм цікавий як об’єкт військової інфраструктури. На мою думку, Чорнобаївка стала своєрідним символом незламності України. Якщо ж оркам до вподоби переміщатися на концерт Кобзона через Чорнобаївку, то можуть туди приходити. ЗСУ відправлять їх за призначенням.

Які настрої в населення, що в окупації?

Український народ нескорений. Це довели мешканці Херсонщини, коли виходили на проукраїнські мітинги під час окупації. Згодом спротив переріс у партизанський рух. Тому окупанту не буде спокою на нашій землі.

Однак окупанти попрацювали над тим, щоб повністю відключити область від мобільного зв’язку та українського телебачення. Наскільки вдається людям пробивати «залізну завісу»?

Рашисти демонструють спроби організувати фейковий референдум. Для цього намагаються відключити інтернет, запустили російське телебачення і мобільний зв’язок. Але у них нічого не вийде. Мешканці Херсонщини, зокрема, населення Великої Олександрівки, Кочубеївки та інших 40 деокупованих населених пунктів, уже відчули, що таке «руський мір». Це – зруйновані житлові будинки, школи, садочки і лікарні. Наприклад, село Посад-Покровське Чорнобаївської громади, в якому мешкало понад дві тисячі людей, повністю в руїнах. Росіяни стерли населений пункт з лиця землі. Тому жоден «зомбоящик» не врятує окупантів.

Мешканці Великої Олександрівки, Кочубеївки та інших 40 деокупованих населених пунктів Херсонщини пізнали «руський мір»

Фото: AP

У середу, 13 липня херсонські пабліки розповсюдили повідомлення про те, що так званий «голова військово-цивільної адміністрації Херсонської області», колаборант Володимир Сальдо шпиталізований в одну з лікарень у важкому стані. Щось вам відомо?

Стовідсоткового підтвердження цієї інформації не маю. Цю інформацію наразі перевіряємо.

До речі, радник голови Херсонської ОДА і депутат Сергій Хлань додав, що Сальдо госпіталізували через онкозахворювання.

Медичної картки Сальдо не читав, не знаю. Сергій Хлань був радником Лагути. Наразі він не вже радник голови ОДА, я його звільнив.

Після призначення на посаду ви сказали, що пріоритетними завданнями буде забезпечення мешканців Херсонщини заробітними платами, соціальними виплатами. Проте наприкінці червня херсонська дирекція АТ «Укрпошта» заявила про припинення діяльності на окупованих територіях області. Також почався терор Приватбанку, що функціонує в окупованому Херсоні. Розкажіть, наскільки населенню в окупації реально отримати доступ до зняття готівки?

Начальник херсонської «Укрпошти» перейшов на бік орків. Він також закликав це зробити свій колектив. Тому влада Херсонщини не визнає такої «Укрпошти» у Херсоні. Водночас поштові відділення відновлюють роботу на деокупованих територіях Херсонщини.

Відділення Приватбанку і Ощадбанку працюють у Херсоні, але самі будівлі захоплені орками. При цьому менеджмент вказаних установ залишається підконтрольний Україні. Пенсія перераховується на картки Ощадбанку.

Окупанти прагнуть витіснити гривню з Херсонщини. Нині великі проблеми з готівкою, її практично немає у банкоматах. Цим користуються ділки, котрі «обналічують» громадян, забираючи до 20% від загальної суми коштів.

Уточніть: як херсонцю, що має банківську картку, на яку держава Україна перерахувала пенсію чи соцвиплати, зняти готівку?

Найбільш реальніший варіант – виїзд на підконтрольні Україні території. Якщо це стосується мешканців Херсону, то їм необхідно подолати близько 50-60 кілометрів.

Станом на середину липня, яка кількість голів громад, депутатів, громадських діячів Херсонщини перебувають у полоні окупантів? Чи відома доля, зокрема, мера Херсона Ігоря Колихаєва?

Місцезнаходження Ігоря Колихаєва досі невідоме. Його викрали 28 червня. Загалом, у полоні росіян перебуває близько 200 осіб. Якщо відверто, то цифра може бути більшою. Адже часто-густо не завжди оперативно вдається відслідкувати дані про людей, яких викрадають загарбники.

Окремо масовий терор окупаційна влада застосовує до освітян області. Приїжджають додому, б’ють їх. У такий спосіб окупанти «готують» українських освітян до нового навчального року. Трапляються й поодинокі випадки зради серед педагогів.

Днями російське пропагандистське агентство ТАСС повідомило, що «школа 48 в Херсонській області отримала російську акредитацію». Це масові явища?

Повторюся: якщо навчальним закладом поставили керувати фейкового директора, який може заявляти подібні речі, то це не означає, що педагогічний колектив його підтримує. Простими словами, таким чином створюється картинка для російської пропаганди.

Зорієнтуйте тоді вчителів Херсонщини: як їм організувати навчальний процес, якщо ЗСУ не встигне звільнити область до 1 вересня 2022 року?

Я навіть про таке не хочу думати. Ми обов’язково звільнимо Херсонщину.

Місцеві ЗМІ писали, що наприкінці травня 2022 року представники виконкому Херсонської міськради провели засідання у форматі Zoom, на якому затвердили видатки на ремонт доріг і благоустрій. Що з цими коштами?

Ці видатки заблоковані. Наразі виплачуються лише заробітна плата і соціальні виплати. Взагалі-то, не дуже гарна практика вмикати фонтани в окупованому місті. Бо російські пропагандисти одразу це підхопили і показали у відповідному світлі.

Це ви про фонтани, які в Херсоні ввімкнули напередодні святкувань дня Росії?

Так, про них. Правоохоронці повинні дати оцінку діям чиновникам, які за це відповідали.

У Херсоні запустили фонтани біля офісу «Єдиної Росії»

Фото з Facebook Сергія Хланя

Наостанок питання щодо вашого підвищення. ЗМІ писали, що вашу кандидатуру на посаду голови Херсонської ОДА лобіював керівник «Укроборонпрому» Юрій Гусєв. Ви разом працювали у 2019-2020 роках, коли Гусєв очолював Херсонську ОДА. Які сьогодні з ним взаємини?

Це було рішення президента (призначити тимчасово виконувачем обов’язків голови Херсонської ОДА – «Главком»). Свого часу я працював першим заступником Веніаміновича (Гусєва, коли той очолював Херсонщину – «Главком»). Мені подобалося працювати під його керівництвом, ми й досі підтримуємо зв’язок. На мою думку, він ефективний менеджер. На сьогодні Юрій Веніамінович залишається лобістом Херсонської області. Зокрема, за його ініціативи створено «Центр підтримки Херсонщини», куди ввійшли народні депутати, керівництво обласної ради. Це об’єднання людей, яке бачить вільною Херсонщину від російських солдатів і готове сприяти відбудові рідного краю.

Приставка «т.в.о» – це випробовувальний термін для вас?

Я не коментую дії президента, я їх виконую. Якщо глава держави вирішив, що має бути приставка, то я повністю згоден. Основне завдання – служити народу та державі і пошвидше вигнати окупанта з нашої землі.

Віталій Тараненко, «Главком»