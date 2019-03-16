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    Консерватори хочуть відставки Мей в обмін на Brexit, - ЗМІ

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    Консерватори хочуть відставки Мей в обмін на Brexit, - ЗМІ

    Прем'єру потрібно піти, щоб її наступник міг запустити нову фазу переговорів з ЄС

    Джерела з оточення британського прем'єра Терези Мей розповіли, що, якщо вона хоче домогтися підтримки однопартійців-консерваторів, що ходять до групи євроскептиків, їй потрібно завчасно залишити свій пост.

    Про це пише The Telegraph.

    За словами джерел, після провалу другого голосування за проектом угоди з Євросоюзом (ЄС) Мей підтримують тільки два члена уряду. Прем'єру потрібно піти, щоб її наступник міг запустити нову фазу переговорів з ЄС.

    Уточнюється, що прем'єр-міністр повинна піти в травні або липні.

    Раніше повідомлялося, що половина британців хочуть відставки прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей після принизливої поразки в ході голосування по її угоді з ЄС.

    Нагадаємо, 14 березня британський парламент проголосував за перенесення дати Brexit, що запланований на 29 березня. «За» перенесення цієї дати на три місяці віддали голоси 412 депутатів, «проти» проголосували 202.

    Раніше прем'єр-міністр країни Тереза Мей заявляла, що британський уряд звернеться до Євросоюзу з проханням відтермінувати дату виходу зі складу ЄС на три місяці - до 30 червня 2019 року, у тому разі, якщо парламент з третьої спроби схвалить угоду про Brexit. «Якщо Лондон обґрунтовано проситиме відтермінувати дату Brexit, то країни-члени ЄС розглянуть таке прохання й ухвалять рішення», - заявив раніше Брюссель.

    Отже, передумовою реалізації сценарію з перенесенням Brexit є підтримка британським парламентом угоди про вихід Великобританії з ЄС, розробленої спільно з Брюсселем.

    Як відомо, у травні відбудуться вибори до Європарламенту, тож при відтермінуванні Brexit, Великобританія матиме взяти в них участь.

    ЄС ЗМІ Brexit
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