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    У світі

    У Британії завершилося голосування на виборах прем'єра

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    На посаду претендують колишній мер Лондона і ексміністр закордонних справ Борис Джонсон та&nbsp;чинний глава МЗС Джеремі Хант - У Британії завершилося голосування на виборах прем'єра
    На посаду претендують колишній мер Лондона і ексміністр закордонних справ Борис Джонсон та чинний глава МЗС Джеремі Хант

    Члени Консервативної партії повинні були проголосувати за одного з двох кандидатів

    У Великобританії члени Консервативної партії завершили голосування за нового лідера партії, який також стане прем’єрміністром країни.

    Про це повідомляє News18.

    Члени Консервативної партії повинні були проголосувати за одного з двох кандидатів. На посаду претендують колишній мер Лондона і ексміністр закордонних справ Борис Джонсон і чинний глава МЗС Джеремі Хант.

    Джонсон, як відомо, пообіцяв вивести країну з Європейського Союзу 31 жовтня з угодою або без неї. У зв'язку з цим, а саме з ймовірністю «жорсткого» Brexit, двоє міністрів - фінансів і юстиції - вже заявили, що підуть у відставку в разі перемоги Джонсона

    Зараз ведеться підрахунок голосів. Для перемоги кандидату необхідно набрати більше 50% голосів. Ім'я переможця виборів оголосять у вівторок о 12:00 за місцевим часом.

    Після чого в середу королева Великобританії Єлизавета II прийме відставку Терези Мей.

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