У Британії завершилося голосування на виборах прем'єра



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На посаду претендують колишній мер Лондона і ексміністр закордонних справ Борис Джонсон та чинний глава МЗС Джеремі Хант

Члени Консервативної партії повинні були проголосувати за одного з двох кандидатів

У Великобританії члени Консервативної партії завершили голосування за нового лідера партії, який також стане прем’єрміністром країни.

Про це повідомляє News18.

Члени Консервативної партії повинні були проголосувати за одного з двох кандидатів. На посаду претендують колишній мер Лондона і ексміністр закордонних справ Борис Джонсон і чинний глава МЗС Джеремі Хант.

Джонсон, як відомо, пообіцяв вивести країну з Європейського Союзу 31 жовтня з угодою або без неї. У зв'язку з цим, а саме з ймовірністю «жорсткого» Brexit, двоє міністрів - фінансів і юстиції - вже заявили, що підуть у відставку в разі перемоги Джонсона

Зараз ведеться підрахунок голосів. Для перемоги кандидату необхідно набрати більше 50% голосів. Ім'я переможця виборів оголосять у вівторок о 12:00 за місцевим часом.

Після чого в середу королева Великобританії Єлизавета II прийме відставку Терези Мей.