Конституційний суд РФ відхилив скаргу Навального

Рішення про відмову розглядати скаргу Навального було винесено у триденний термін після подачі скарги

Конституційний суд РФ відмовився розглядати скаргу опозиціонера Олексія Навального, який просив визнати неконституційним закон про президентські вибори в частині додаткових обмежень пасивного виборчого права. Про це повідомляє «Коммерсантъ» з посиланням на власні джерела в суді. За інформацією видання, рішення про відмову розглядати



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Олексій Навальний

Рішення про відмову розглядати скаргу Навального було винесено у триденний термін після подачі скарги

Конституційний суд РФ відмовився розглядати скаргу опозиціонера Олексія Навального, який просив визнати неконституційним закон про президентські вибори в частині додаткових обмежень пасивного виборчого права.

Про це повідомляє «Коммерсантъ» з посиланням на власні джерела в суді.

За інформацією видання, рішення про відмову розглядати скаргу Навального було винесено у триденний термін після подачі скарги.

«Востаннє КС виявляв таку оперативність в 2014 році», – пише видання.

Тоді суд у дводенний термін розглянув запит президента РФ Володимира Путіна і визнав конституційною анексію Криму.

Як відомо, 30 грудня 2017 року Верховний суд РФ відхилив скаргу Навального на відмову ЦВК Росії в реєстрації ініціативної групи для самовисування його кандидатом в президенти.

Напередодні Міністерство юстиції Росії звернулося до суду з позовом про ліквідацію фонду «П’ята пора року», який забезпечує роботу передвиборчих штабів Олексія Навального. Він буде розглянутий наступного тижня.

Після відмови Центральної виборчої комісії Росії в реєстрації кандидатом у президенти Росії Навальний закликав до бойкоту виборів 18 березня – так званого «страйку виборців». 28 січня прихильники опозиціонера готуються провести масові вуличні акції протесту в десятках міст Росії. 15 січня прихильники Навального в різних містах почали подавати заявки на проведення акцій на підтримку «страйку виборців».

ЦВК Росії відмовила Навальному в реєстрації на виборах, посилаючись на наявність у політика судимості у «справі Кіровлісу».

Нагадаємо, апеляційна колегія Верховного суду РФ в суботу, 6 січня, визнала законним рішення Центрвиборчкому Росії, який відмовився зареєструвати групу виборців, створену для підтримки самовисування Олексія Навального кандидатом в президенти РФ.