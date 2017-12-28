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    Навальному остаточно заборонити конкурувати з Путіним

    Аргументи юристів Навального про конституцію і ЄСПЛ прийняті не були
    Апеляційна колегія Верховного суду РФ в суботу, 6 січня, визнала законним рішення Центрвиборчкому Росії, який відмовився зареєструвати групу виборців, створену для підтримки самовисування Олексія Навального кандидатом в президенти РФ. Про це повідомив в Twitter юрист Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Іван Жданов. Раніше, 30 грудня 2017 року,
    • Сьогодні, 15:39
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    Аргументи юристів Навального про конституцію і ЄСПЛ прийняті не були

    Апеляційна колегія Верховного суду РФ в суботу, 6 січня, визнала законним рішення Центрвиборчкому Росії, який відмовився зареєструвати групу виборців, створену для підтримки самовисування Олексія Навального кандидатом в президенти РФ. Про це повідомив в Twitter юрист Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Іван Жданов.

    Раніше, 30 грудня 2017 року, Верховний суд Росії відмовив опозиційному політику в позові про визнання незаконним рішення Центральної виборчої комісії. У своїй апеляційній скарзі Навальний просив скасувати це рішення і задовольнити його адміністративний позов.

    Юристи Олексія Навального наполягали на тому, що право участі у виборах йому гарантовано Конституцією РФ, де визначено, що кандидатами в президенти не можуть бути зареєстровані громадяни, які перебувають в місцях позбавлення волі. Конституція, за словами представників Навального, була прийнята всенародним референдумом, а всі наступні законодавчі акти запроваджувалися пізніше парламентом. І цей факт дає їм меншу юридичну силу.

    Крім того, на думку юристів, другий вирок Ленінського суду Кірова (у справі компанії «Кіровліс») не може утворювати судимість і пов'язані з нею негативні наслідки, оскільки рішення Верховного суду про перегляд справи не є виконанням постанови Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), про що є висновок Комітету Ради міністрів Європи.

    Проте судді постановили «рішення суду першої інстанції Верховного суду залишити без зміни, апеляційну скаргу адміністративного позивача - без задоволення».

    Юристи штабу Навального раніше заявили, що якщо рішення не буде скасовано, то відмова допустити опозиціонера до участі у виборах буде оскаржена в Європейському суді з прав людини.

    Джерело: Deutsche Welle

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