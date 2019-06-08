Конституційний суд Молдови ухвалив розпустити парламент



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Конституційний суд Молдови Фото: Спутник

Парламент не зміг сформувати уряд у визначений час

Парламент Молдови не зміг в зазначений термін сформувати новий уряд. Але президент країни Ігор Додон відмовився підписати указ про розпуск парламенту, повідомляє «Німецька хвиля».

Конституційний суд Молдови видав в суботу, 8 червня, постанову про розпуск парламенту країни. Згідно з роз'ясненням для ЗМІ, опублікованому в той же день на сайті КС, парламент Молдови повинен був завершити формування уряду до 7 червня включно.

Напередодні ввечері суд постановив, що на формування уряду парламенту відводиться 90 днів. Цей термін, згідно КС, закінчився опівночі 8 червня.

Наступним кроком мало стати підписання указу про розпуск парламенту президентом країни Ігорем Додоном і призначення дати нових парламентських виборів. Але Додон заявив 8 червня, що не підписуватиме такий указ, оскільки депутати ще можуть домовитися.

Виступаючи перед журналістами, він підкреслив, що «тільки президент Республіки Молдови має право розпустити парламент», причому тільки після консультацій з фракціями. «Ніщо не зобов'язує мене сьогодні розпустити парламент, сьогодні я не буду підписувати указ про розпуск», - додав політик.



На парламентських виборах 24 лютого жодної з партій не вдалося отримати достатньо голосів, щоб самостійно сформувати парламентську більшість. При цьому партія соціалістів, яка налічує 35 депутатів з 101, не змогла сформувати коаліцію ні з правим блоком, який отримав 26 мандатів, ні з правлячої демократичної партією, що має 30 мандатів.