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    Після розмови із Зеленським Додон заявив про можливий розпуск парламенту Молдови

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    <span>Ігор Додон грозиться розпустити парламент&nbsp;</span> - Після розмови із Зеленським Додон заявив про можливий розпуск парламенту Молдови
    Ігор Додон грозиться розпустити парламент 

    У червні президент Молдови може призначити дострокові вибори до парламенту

    Президент Молдови Ігор Додон заявив, що в середині червня може підписати указ про розпуск парламенту і призначення дати дострокових виборів. Про це він сказав на зустрічі з керівниками дипломатичних місій у Кишиневі, передає point.md.

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    «Відносно політичної ситуації в країні висловив співчуття щодо тупикової ситуації, що створилася в найвищому законодавчому органі. Зазначив, що, якщо до середини червня не буде створено керівні органи парламенту, я буду змушений підписати указ про його розпуск і про призначення дати проведення дострокових парламентських виборів», - написав Додон на своїй сторінці в Facebook, коментуючи зустріч.

    Він підкреслив, що «це поганий для Молдови сценарій, враховуючи ризики заморожування інвестиційних проектів в області інфраструктури, появи нових ризиків у бюджетній системі, перенесення створення уряду і проведення загальних місцевих виборів».

    Зазначимо, що напередодні новообраний президент України Володимир Зеленський мав телефонну розмову з президентом Молдови Ігорем Додоном. Під час розмови сторони обговорили відносини між Молдовою та Україною в різних галузях, що становлять взаємний інтерес, а також домовилися найближчим часом провести двосторонню зустріч та обговорити актуальні питання. 

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    Раніше спікер штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявив, що розпуск Верховної Ради можливий, тому що станом на сьогодні коаліції немає.

     

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