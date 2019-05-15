Після розмови із Зеленським Додон заявив про можливий розпуск парламенту Молдови



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Ігор Додон грозиться розпустити парламент

У червні президент Молдови може призначити дострокові вибори до парламенту

Президент Молдови Ігор Додон заявив, що в середині червня може підписати указ про розпуск парламенту і призначення дати дострокових виборів. Про це він сказав на зустрічі з керівниками дипломатичних місій у Кишиневі, передає point.md.

«Відносно політичної ситуації в країні висловив співчуття щодо тупикової ситуації, що створилася в найвищому законодавчому органі. Зазначив, що, якщо до середини червня не буде створено керівні органи парламенту, я буду змушений підписати указ про його розпуск і про призначення дати проведення дострокових парламентських виборів», - написав Додон на своїй сторінці в Facebook, коментуючи зустріч.

Він підкреслив, що «це поганий для Молдови сценарій, враховуючи ризики заморожування інвестиційних проектів в області інфраструктури, появи нових ризиків у бюджетній системі, перенесення створення уряду і проведення загальних місцевих виборів».

Зазначимо, що напередодні новообраний президент України Володимир Зеленський мав телефонну розмову з президентом Молдови Ігорем Додоном. Під час розмови сторони обговорили відносини між Молдовою та Україною в різних галузях, що становлять взаємний інтерес, а також домовилися найближчим часом провести двосторонню зустріч та обговорити актуальні питання.

12 травня команда Зеленського оприлюднила першу відеопетицію: про розпуск Ради.

Раніше спікер штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявив, що розпуск Верховної Ради можливий, тому що станом на сьогодні коаліції немає.