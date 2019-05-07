Контррозвідка викрила високопоставленого військового в порушенні таємниці
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Розсилка
Високопоставлений офіцер штабу Повітряних сил ЗСУ незаконно зберігав секретні військові документи
Офіцер зберігав секретні відомості у себе вдома
Військова контррозвідка впіймала офіцера української армії на недбалому зберіганні матеріалів, що становлять таємницю.
Цей факт підтверджує командування Повітряних Сил ЗСУ.
«Інформація у ЗМІ щодо відкритого кримінального провадження відносно одного з високопосадовців штабу Командування Повітряних Сил ЗС України відповідає дійсності», - наголосили військові.
Кілька тижнів тому військовою контррозвідкою Служби безпеки України виявлено факт несанкціонованого зберігання офіцером інформації з обмеженими доступом у його службовому кабінеті та за місцем проживання.
Слідчі наразі вивчають усі обставини цієї справи та мотиви дій офіцера.