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    Контррозвідка викрила високопоставленого військового в порушенні таємниці

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    Високопоставлений офіцер штабу Повітряних сил ЗСУ незаконно зберігав секретні військові документи - Контррозвідка викрила високопоставленого військового в порушенні таємниці
    Високопоставлений офіцер штабу Повітряних сил ЗСУ незаконно зберігав секретні військові документи

    Офіцер зберігав секретні відомості у себе вдома

    Військова контррозвідка впіймала офіцера української армії на недбалому зберіганні матеріалів, що становлять таємницю.

    Цей факт підтверджує командування Повітряних Сил ЗСУ.

    «Інформація у ЗМІ щодо відкритого кримінального провадження відносно одного з високопосадовців штабу Командування Повітряних Сил ЗС України відповідає дійсності», - наголосили військові.

    Кілька тижнів тому військовою контррозвідкою Служби безпеки України виявлено факт несанкціонованого зберігання офіцером інформації з обмеженими доступом у його службовому кабінеті та за місцем проживання.

    Слідчі наразі вивчають усі обставини цієї справи та мотиви дій офіцера.

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