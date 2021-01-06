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    Коронавірус у світі: захворювання виявили вже майже 87 млн людей

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    Кількість смертей від Covid-19 зросла до 1,8 млн осіб - Коронавірус у світі: захворювання виявили вже майже 87 млн людей
    Кількість смертей від Covid-19 зросла до 1,8 млн осіб

    Від початку пандемії від коронавірусу одужали 61,5 млн осіб

    У світі станом на 5 січня коронавірус зафіксували у понад 86,8 млн людей. Про це повідомляє сайт Worldometer.

    Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до понад 1,8 млн осіб, а одужали 61,5 млн людей.

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    У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків Covid-19 є Великобританія, Франція, Іспанія, Італія, Чехія та Німеччина. Україна зараз на 10-му місці. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 20-му місці.

    Загалом у світі країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (21 045 468), Індія (10 356 844), Бразилія (7 810 400), Росія (3 250 713), Велика Британія (2 782 709), Франція (2 737 884), Туреччина (2 270 101) та Італія (2 181 619).

    Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (357 166), Бразилії (197 732) та Індії (149 850).

    Теги: Туреччина Росія США Італія Індія Велика Британія Бразилія Україна коронавірус
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