Кошти від «євроблях»: стало відомо, скільки доплатять пенсіонерам, які мали низькі зарплати



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Доплата пенсіонерам, які мали низькі зарплати, становитиме 2410 грн Фото: Всеукраїнська асоціація пенсіонерів

Кошти виплатять через додаткові надходження до Пенсійного фонду від розмитнення авто на єврономерах

У березні-квітні 2019 року держава виплатить додатково 2410 гривень пенсіонерам, що отримують мінімальну та меншу ніж мінімальну пенсії. Кошти виплатять через додаткові надходження до Пенсійного фонду від розмитнення авто на єврономерах.

«Ми сьогодні знайшли можливість, щоб повернути пенсіонерам, і в першу чергу тим, у кого найменший рівень пенсії — мінімальна та нижче мінімальної — повернути індексацію 2015-2016 років. За приблизними підрахунками, ми вийшли на цифру 2410 гривень», — повідомив президент України Петро Порошенко під час наради у Пенсійному фонді 25 лютого 2019 року.

За словами Порошенка, виплати отримають лише ті пенсіонери, які після індексації, яка відбудеться 1 березня, отримають найменші пенсії.

«Будуть і ті, хто отримає 800, 900 та 1000 гривень (внаслідок індексації — ред.) — їм компенсувати не потрібно, а тим хто отримає 100 та 200 гривень — вони отримають компенсацію протягом березня-квітня», — додав Порошенко.

Водночас міністр соціальної політики України Андрій Рева зазначив, що 2410 гривень — це та сума, яку пенсіонери недоотримали внаслідок відсутності індексації у 2014-2015 роках.

Зазначимо, що станом на 19 лютого українці розмитнили 124 тисячі «євроблях», сплативши до бюджету 7,67 мільярда гривень.

Нагадаємо, з 1 березня 10 млн 200 тис. пенсіонерів отримають підвищені пенсії.

Джерело: Громадське