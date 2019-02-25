З березня понад 10 мільйонів українців отримають підвищені пенсії



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З 1 березня 2019 року пенсії будуть автоматично перераховані 10 млн 200 тис. пенсіонерів Фото: tyzhden.ua

Середній розмір підвищення - 255 грн, але це не означає, що кожен пенсіонер отримає 255 грн – кошти розподіляться відповідно до формули, що враховує коефіцієнт страхового стажу і коефіцієнт заробітку

З 1 березня підвищені пенсії отримають понад 10 млн пенсіонерів. Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева під час наради за участю Президента та членів уряду щодо індексації пенсій.

«З 1 березня 2019 року пенсії будуть автоматично перераховані 10 млн 200 тис. пенсіонерів. Середній розмір підвищення – 255 грн, це не значить, що кожен пенсіонер отримає 255 – кошти розподіляться відповідно до формули, яка враховує коефіцієнт страхового стажу і коефіцієнт заробітку пенсіонера», – зазначив Рева.

Крім того, в уряді заговорили про підвищення пенсій тим, хто мав невисокі зарплати в СРСР.

«Є ті, у кого страховий стаж повний, але пенсії низькі через те, що вони в радянський час отримали досить низьку заробітну плату. Наприклад, колгоспники, працівники дошкільних закладів, вихователі, санітарки в лікарнях – у них завжди була низька зарплата. Ми зараз розробляємо механізм, як зробити так, щоб вони отримували більше, ніж це передбачено законом. За законом вони отримують те, що є, але весь додатковий ресурс ми направимо саме цим людям», – пояснив Рева.

Зазначимо, з 1 березня буде проходити перша в історії автоматична індексація пенсій. З початку року також підвищили виплати військовим пенсіонерам.

Джерело: УНН