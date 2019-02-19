Космонавт Леонов утік з Росії від переслідування – ЗМІ



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Космонавт виїхав з Росії після того, як 15 лютого у Москві було заарештовано керівництво інвестиційного фонду Baring Vostok, до консультативної ради якої входив і Леонов

Космонавт Євгеній Леонов, який першим у світі в 1965 році вийшов у відкритий космічний простір, несподівано виїхав Росії.

Попри те, що його асистентка офіційно повідомила про виїзд 84-річного колишнього космонавта на лікування за кордон, це може бути пов’язаною з арештом у Москві керівництва інвестиційного фонду Baring Vostok, до консультативної ради якої входив і Леонов, повідомляє Rzeczpospolita.

«Першому вийти у відкритий космос було не так страшно, як опинитися у в’язниці «Лефортово» у статусі підозрюваного», - цитує польське видання російського адвоката Марка Фейгіна.

Газета звертає увагу, що Леонов виїхав з Росії після того, як 15 лютого у Москві було арештовано Майкла Калві – засновника фону Baring Vostok, а наступного дня звинувачення висунуто ще п’ятьом головним менеджерам цього фонду.

Євгеній Леонов – двічі герой СРСР. Він двічі літав у космос – у 1965 та 1975 роках.

Джерело: Укрінформ