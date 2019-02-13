Прикордонники вилучили український паспорт скандального єпископа Харона



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Юрій Харон

Із зони паспортного контролю аеропорту «Бориспіль» не випускають архієрея московської церкви

Співробітники Державної прикордонної служби України вилучили ввечері 13 лютого в аеропорту Бориспіль закордонний паспорт громадянина, який є єпископом Української православної церкви, що перебуває в єдності з Московським патріархатом. Це підтвердив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

«Сьогодні близько 18:00 в аеропорту Бориспіль під час оформлення пасажирів рейсу, що прибув із Франкфурта, виявлено громадянина України Харона Юрія. Відносно даного громадянина прикордонники виконали доручення одного із правоохоронних органів та вилучили його український закордонний паспорт, оскільки у даної особи є громадянство кількох країн», – вказав Слободян у Facebook-повідомленні.

«Крім цього, в ході подальшої співбесіди виявилося, що даний громадянин займається антиукраїнською пропагандою та є активним адептом «русского мира». Наразі з даним громадянином працюють правоохоронні органи. За результатами роботи буде прийнято рішення щодо подальших правових дій», – додав помічник голови ДПСУ.

Близько 21:00 у Facebook-акаунті чоловіка на ім’я Гедеон Харон із фотографією в рясі з’явився знімок протоколу вилучення документа, складений співробітниками ДПСУ. У протоколі зазначено, що прикордонники виявили у чоловіка паспорт для виїзду за кордон, який числиться як загублений.

Зокрема, в протоколі міститься інформація про те, що цей документ на ім'я Юрія Харона, за даними управління Державної міграційної служби у Волинській області, внесений до обліку серед загублених, вкрадених, оголошених недійсними паспортних документів і підлягає вилученню.

Як повідомляв «Главком», отець Гедеон єпископ Макарівський УПЦ МП і намісник «Десятинного монастиря» (Юрій Харон) через суд намагається визнати протиправною та скасувати постанову Верховної Ради від 19 квітня 2018 року «Про підтримку звернення президента України до Вселенського патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні».

Отець Гедеон засвітився у низці скандалів, зокрема, погрожував директорці музею історії України Тетяні Сосновській «родовим прокляттям до семи поколінь» у разі подальших спроб демонтувати споруду УПЦ МП, аргументувавши появу самобуду тим, що уся навколишня земля «історично належить» УПЦ МП.

Іще журналісти викрили у намісника «Десятинного монастиря» наявність двох квартир у столиці, а також Porsche Cayenne.