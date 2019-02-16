Стали відомі подробиці порушень, через які скандальний єпископ Гедеон втратив українське громадянство



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У єпископа Гедеона може бути в наявності американський паспорт

Єпископ Гедеон приховав наявність у нього інших громадянств

Стали відомими подробиці справи з позбавленням громадянства України одного з ієрархів колишньої Української православної церкви Московського патріархату.

Як пише «Радіо Свобода», український паспорт єпископа Гедеона (Харона) вилучили як недійсний через порушення при набутті громадянства України, повідомили у Державній міграційній службі (ДМС). Як підтвердив речник відомства Сергій Гунько, українське громадянство єпископа Гедеона було скасовано ще у червні 2018 року за результатами перевірки Служби безпеки України. СБУ встановила, що єпископ Гедеон приховав наявність у нього інших громадянств.

Отримуючи українське громадянство, єпископ Макарівський УПЦ (МП) і намісник так званого «Десятинного монастиря» Гедеон, в миру Юрій Харон, надав неправдиві відомості про наявність у нього інших громадянств, у зв’язку з чим його українське громадянство було визнано недійсним, а паспорт вилучений. Про це Державна міграційна служба України повідомила на своєму сайті 14 лютого, але без вказання імені порушника.

«Радіо Свобода» попросило речника служби Сергія Гунька підтвердити, що йдеться саме про єпископа Гедеона. «В принципі, так. Наскільки я розумію, так», – сказав Сергій Гунько. Він пояснив, що служба керувалася вимогами законодавства, але через суспільний розголос цієї справи,він тепер може підтвердити, що повідомлення стосується саме єпископа Гедеона, або ж громадянина Росії Юрія Харона.

«За результатами перевірки, проведеної на підставі листа СБУ, у червні 2018 року було скасовано як рішення про реєстрацію громадянином України вказаної особи, так і рішення про видачу паспортів громадянина України. При цьому, відповідно до законодавства України, паспорти громадянина України (внутрішній та закордонний) зазначеної особи було визнано недійсними та внесено до відповідної бази даних ДМС», – мовиться у повідомленні.

Також у повідомленні зазначено, що перевірку інформації СБУ проводило Управління міграційної служби у Волинській області, яке «встановило факт набуття громадянства України із порушенням законодавства громадянином РФ – діячем однієї з релігійних організацій, яку ЗМІ пов’язують зі спецслужбами країни-агресора».

«Зокрема, – мовиться у повідомленні, – встановлено, що особою під час подання документів для набуття громадянства України надано неправдиві відомості стосовно наявних громадянств».

Сам єпископ Гедеон на своїй сторінці в мережі Facebook опублікував відеозапис, в якому він сказав, що паспорт, з яким ще «15 днів тому він вилітав з України», опинився в базі даних «загублених паспортів». Єпископ Гедеон вважає факт скасування його українського громадянства незаконним, бо свого паспорта він не губив, його не скасовував ані суд, ані президент своїм рішенням, тож це, за його словами, ні що інше, як «релігійно-політичний тиск».

На прохання прокоментувати цю заяву єпископа Гедеона, помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян пояснив, що частина бази даних, якою користуються прикордонники, має повну назву «База даних втрачених та недійсних документів».

Пояснити, чому паспорт, з яким єпископ Гедеон виїхав з України ще два тижні тому, був дійсний тоді і став недійсним при поверненні єпископа Гедеона з Америки, помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян не зміг, посилаючись на те, що це питання виходить поза межі його компетенції.

Але він повідомив «Радіо Свобода», що єпископ Гедеон провів у Бориспільському аеропорту близько 12 годин, з 18:30 13 лютого до 6:30 наступного ранку, коли був зворотній рейс його авіакомпанії. За міжнародними правилами, саме вона мала зобов’язання повернути його до тієї країни, звідки він прибув. Протягом цього часу єпископ Гедеон поскаржився, що йому стало зле, йому викликали медичну допомогу. Вона встановила, за словами Слободяна, незначне підвищення тиску, яке не несло загрози здоров’ю і не було перешкодою для перельоту єпископа.

Раніше Олег Слободян на своїй сторінці в мережі Facebook опублікував відео затримання єпископа Гедеона, де можна почути, що авіакомпанія, якою єпископ Гедеон прилетів із Франкфурта, повідомила, що кордон він перетнув з американським паспортом.

На запитання про те, чому прикордонники не впустили єпископа Гедеона за його американським паспортом, представник прикордонної служби відповів: «Даний громадянин не подавав на прикордонний контроль інший документ і заперечував наявність у нього інших паспортів. Оскільки він не відноситься до тієї категорії осіб, відносно яких потрібно проводити особистий огляд, то ми не могли встановити, чи є при ньому інші документи, чи їх не було».

Як повідомляв «Главком», отець Гедеон, єпископ Макарівський УПЦ МП і намісник «Десятинного монастиря» (Юрій Харон) через суд намагається визнати протиправною та скасувати постанову Верховної Ради від 19 квітня 2018 року «Про підтримку звернення президента України до Вселенського патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної церкви в Україні».

Згодом на сторінці священика у соцмережі Facebook з’явилося повідомлення про те, що «владику депортували до США». «Вели до літака озброєні автоматники, як злочинця», - зазначалося у повідомленні.

У Держприкордонслужбі України опублікували відео процедури, під час якої єпископ Гедеон вирушив назад до літака, що відлітав у Франкфурт. «Відео, як відлітає Юрій Харон. Хто найде озброєних автоматників - тому окремий приз», - написав Слободян.

Отець Гедеон засвітився у низці скандалів, зокрема, погрожував директорці музею історії України Тетяні Сосновській «родовим прокляттям до семи поколінь» у разі подальших спроб демонтувати споруду УПЦ МП, аргументувавши появу самобуду тим, що уся навколишня земля «історично належить» УПЦ МП.

Іще журналісти викрили у намісника «Десятинного монастиря» наявність двох квартир у столиці, а також Porsche Cayenne.

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