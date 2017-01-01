КПВВ «Золоте» два дні працюватиме у тестовому режимі

КПВВ «Золоте» відкриють у зв’язку з ремонтними роботами на мостовому переході поблизу пропускного пункту «Станиця Луганська»

9 та 10 грудня контрольний пункт в’їзду-виїзду «Золоте» в Луганській області працюватиме в тестовому режимі. Про це повідомили в Луганській обласній державній адміністрації. КПВВ «Золоте» відкриють у зв’язку з ремонтними роботами на мостовому переході поблизу пропускного пункту «Станиця Луганська»,



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КПВВ «Золоте»

КПВВ «Золоте» відкриють у зв’язку з ремонтними роботами на мостовому переході поблизу пропускного пункту «Станиця Луганська»

9 та 10 грудня контрольний пункт в’їзду-виїзду «Золоте» в Луганській області працюватиме в тестовому режимі. Про це повідомили в Луганській обласній державній адміністрації.

КПВВ «Золоте» відкриють у зв’язку з ремонтними роботами на мостовому переході поблизу пропускного пункту «Станиця Луганська», які проводяться в ці дні, пояснили в Луганській ОДА.

«Станиця Луганська» – наразі єдиний КПВВ, який діє в Луганській області. Протягом останніх двох років на Луганщині кілька разів намагалися відкрити ще одне КПВВ, «Золоте», але пункт так і не розпочав свою роботу – через, як каже українська сторона, недотримання бойовиками зобов’язань щодо гарантування безпеки у цьому районі. Угруповання «ЛНР» закликало Київ утриматися від відкриття цього КПВВ і заявляло про неузгодження технічних моментів.

29 листопада на засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську українська сторона заявила, що бойовики продовжують зривати відкриття КПВВ «Золоте» в Луганській області.

Джерело: Радіо Свобода