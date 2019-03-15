Країни НАТО збільшили свої витрати на оборону майже на 4% за рік



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Щорічну доповідь представив Столтенберг

Загальні витрати союзників по НАТО досягли піку за останні п’ять років

Союзники по НАТО збільшили свої витрати на оборону, найвищі показники спостерігаються в Литві, Латвії, Естонії, Польщі та Нідерландах.

Про це йдеться у в щорічному звіті НАТО за 2018 р, оприлюдненому в Брюсселі.

Звіт був представлений генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом, який підкреслив, що загальні витрати союзників по Північноатлантичному альянсу досягли піку за останні п’ять років, а тільки за останній рік витрати збільшилися майже на 4 відсотки.

«Заради підтримки безпеки союзники все більше діють разом», – заявив Столтенберг.

Президент США Дональд Трамп у 2017 році закликав європейських союзників по НАТО значно збільшити свій внесок в бюджет організації. Проте, згідно зі звітом, лише шість держав-членів НАТО – Естонія, Греція, Польща, Латвія, Литва і Великобританія досягли заявленої усіма союзниками мети – підвищення витрат на оборону до двох відсотків ВВП.

За даними звіту, європейські країни-члени НАТО в середньому витрачають 1,51% ВВП на оборону. Незважаючи на те, що Німеччина збільшила свої витрати на 1,5 мільярдів доларів, загальні витрати Берліна на оборону в 2018 році склали лише 1,23% ВВП.

В цілому, згідно зі звітом, країни НАТО витратили майже трильйон доларів на оборону в 2018 році. Майже 70 відсотків цих коштів припадає на США, які витрачають на оборону 3,39% ВВП.

Джерело: Радіо Свобода