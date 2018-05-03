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    Міністр оборони ФРН незадоволена прийнятим бюджетом

    Берлін планує довести витрати на оборону до 1,28% ВВП
    Уряд ФРН схвалив проект бюджету країни на наступний рік. Проте сам процес схвалення відбувався на фоні протестів із боку міністра оборони ФРН Урсули фон дер Ляйєн. Про це повідомляє видання EU Observer. Відповідний проект бюджету ФРН передбачає збільшення витрат на оборону до рівня 1,28% від ВВП. Проте це не відповідає зобов’язанням
    • Сьогодні, 13:07
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    Фото: DРА
    Урсула фон дер Ляєн 

    Берлін планує довести витрати на оборону до 1,28% ВВП

    Уряд ФРН схвалив проект бюджету країни на наступний рік. Проте сам процес схвалення відбувався на фоні протестів із боку міністра оборони ФРН Урсули фон дер Ляйєн.

    Про це повідомляє видання EU Observer.

    Відповідний проект бюджету ФРН передбачає збільшення витрат на оборону до рівня 1,28% від ВВП.

    Проте це не відповідає зобов’язанням Берліна довести витрати на оборону до 2% ВВП до 2024 року. Як наслідок, німецький міністр оборони вимагала значно більших витрат на оборону.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що елітний підрозділ поліції ФРН планує збільшення кількості службовців.

    Німеччина бюджет ВВП
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