Міністр оборони ФРН незадоволена прийнятим бюджетом
- Сьогодні, 13:07
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Фото: DРА
Урсула фон дер Ляєн
Берлін планує довести витрати на оборону до 1,28% ВВП
Уряд ФРН схвалив проект бюджету країни на наступний рік. Проте сам процес схвалення відбувався на фоні протестів із боку міністра оборони ФРН Урсули фон дер Ляйєн.
Про це повідомляє видання EU Observer.
Відповідний проект бюджету ФРН передбачає збільшення витрат на оборону до рівня 1,28% від ВВП.
Проте це не відповідає зобов’язанням Берліна довести витрати на оборону до 2% ВВП до 2024 року. Як наслідок, німецький міністр оборони вимагала значно більших витрат на оборону.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що елітний підрозділ поліції ФРН планує збільшення кількості службовців.