Міністр оборони ФРН незадоволена прийнятим бюджетом

Берлін планує довести витрати на оборону до 1,28% ВВП

Уряд ФРН схвалив проект бюджету країни на наступний рік. Проте сам процес схвалення відбувався на фоні протестів із боку міністра оборони ФРН Урсули фон дер Ляйєн. Про це повідомляє видання EU Observer. Відповідний проект бюджету ФРН передбачає збільшення витрат на оборону до рівня 1,28% від ВВП. Проте це не відповідає зобов’язанням