Кравчук: Не треба більше майданів і революцій



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Фото: Главком Леонід Кравчук

Екс-президент впевнений, що у владі на сьогодні коїться безлад

Перший президент незалежної України Леонід Кравчук в інтерв’ю «Главкому» заявив, що нашій державі більше не потрібні «майдани і революції», людям треба навчитися організовано тиснути на владу.

«Народ не може далі терпіти безлад у самій владі і заставить її діяти за законом і Конституцією. Не треба більше майданів, не треба революцій, не треба крові, а потрібен просто організований тиск на владу», - зазначив він.

Кравчук додав, що німецькі спеціалісти підрахували, що на сьогодні ми втрачаємо на митниці щорічно $5 млрд. Це 125 млрд грн, які могли б піти в бюджет і не пішли.

«Ми бачимо, як знущаються над Карпатами, які навіть в радянський час називалися легенями України. Зараз вони в багатьох місцях стоять голі. Я питаю: чи може влада навести порядок хоч там? Пам'ятаю, десь вісім років тому я мав свій офіс в Кабінеті міністрів, коли прем'єром була Тимошенко. Вона тоді доручила очолити митницю тодішньому віце-прем'єру Хорошковському. За один рік було внесено в бюджет майже 100 млрд грн – ще тих гривень, не теперішніх. А нині мені розповідають казочки, що не можна навести порядок», - підкреслив він.

Кравчук не виключає, що наступний рік може стати ключовим для України, але це в першу чергу «залежить від нашого народу». «Якщо люди не захочуть по-дорослому підійти до обрання президента та депутатів, сподіватись на зміни важко», - вважає екс-президент.

«Ми живемо в дуже розхристаний час, коли у всіх вирують емоції. Коли президент виступає і каже, що наступного року ми будемо зустрічатися на конференції «Ялтинська стратегія» вже не в Києві, а в Ялті, я посміхаюсь. Коли він казав, що за два тижні закінчить війну — я також посміхався, бо емоції беруть верх над здоровим глуздом. А президент же не просто говорить, а ще й діє. На відміну від мене, у нього є важелі. Тому його концептуальні пропозиції дуже і дуже відповідальні. Коли народ побачить, що президент говорить аби говорити, зникне віра», - резюмував Кравчук.

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