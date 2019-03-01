Кремль терміново шукає заміну ватажку «ЛНР», адже той «смертельно хворий»



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Терористу Леоніду Пасічнику шукають заміну

Москва розглядає кілька кандидатур на місце терориста Пасічника

Ватажку бойовиків терористичної організації «ЛНР» Леоніду Пасічнику в Кремлі вже шукають заміну. Про це повідомляє Liga.net, посилаючись на кілька джерел, які не захотіли розкривати свої імена.

За словами джерела, Пасічнику медики «дали максимум шість місяців», він серйозно хворий.

«Розглядають кілька кандидатур, не здивуюся, якщо Плотницький повернеться. Може бути й Дейнега (так званий міністр закордонних справ псевдореспубліки, - ред.). Всі рішення тут приймаються з боєм курантів», - сказав співрозмовник ЗМІ.

За його словами, на місцевих телеканалах у прямому ефірі Пасічника взагалі не видно. Інше джерело додало, що з приходом Пасічника в окупованому місті ситуація стала значно гіршою.

Раніше український блогер «Фашик Донецький» у своєму Телеграм-каналі також повідомляв, що головний бойовик «ЛНР» Леонід Пасічник невиліковно хворий неоперабельним захворюванням, йому нібито залишилося жити 3-6 місяців. 31 січня 2019 року повідомлялося, що Пасічнику зробили операцію на серці, тому його вже скоро можуть замінити іншою кремлівською маріонеткою.

Нагадаємо, у так званих «ЛНР» та «ДНР» в листопаді минулого року російські окупанти провели псевдовиборів голів «республік». Леонід Пасічник очолив терористичне об'єднання «ЛНР».

Тоді голова Служби безпеки України Василь Грицак закликав жителів окупованих територій Луганської та Донецької областей ігнорувати так звані вибори, що заплановані на 11 листопада.

Служба безпеки України встановила, що так звані вибори, організовані окупаційною адміністрацією Росії на Донбасі, будуть забезпечувати близько 6,5 тис. членів «дільничних виборчих комісій».

Як повідомлялося, раніше у США закликали жителів Донбасу бойкотувати «вибори» в ОРДЛО.

Президент Петро Порошенко закликав мешканців «ДНР» та «ЛНР» не голосувати на так званих виборах, які пройдуть 11 листопада.

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