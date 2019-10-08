Криклій звільнив керівників Українського Дунайського пароплавства та Одеського порту



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Міністр інфраструктури Владислав Криклій

Криклій зазначив, що розпочате ним оновлення менеджменту в українських портах триватиме до повного перезавантаження

Міністр інфраструктури Владислав Криклій звільнив голову правління національного перевізника вантажів і пасажирів у Дунайському басейні — ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» Дмитра Чалого і начальника Одеського філіалу держпідприємства «Адміністрація морських портів України» Ігоря Ткачука.

Про це повідомили у пресслужбі Мінінфраструктури.

«Дмитро Чалий та Ігор Ткачук звільнені з роботи 8 жовтня 2019 року. Підстава для звільнення — пункт 5 частини 1 статті 41 Кодексу законів про працю (припинення повноважень посадових осіб)», — йдеться у повідомленні.

За словами Криклія, розпочате ним оновлення менеджменту в українських портах триватиме до повного перезавантаження.

Нагадаємо, 2 жовтня Криклій підписав наказ про звільнення керівника Миколаївського морського порту.

Про звільнення керівників трьох портів у Мінінфраструктури повідомляли ще 1 жовтня.

«У свою чергу, як ми обіцяли раніше, найближчим часом буде оголошено проведення прозорих, публічних конкурсів на посади керівників морських портів, які зараз знаходяться в статусі виконуючих обов’язки», — додав Лавренюк.