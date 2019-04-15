Крим накрили сильні дощі, частина півострова залишилася без світла



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рятувальники в Криму були переведені в стан підвищеної готовності, оголошено екстрене попередження на 14-15 квітня

Сильні дощі з поривчастим вітром, які на вихідних обрушилися на Крим, стали причиною ряду аварійних відключень електроенергії на окупованому Росією півострові.

Про це повідомляє прес-служба підприємства «Крименерго».

Як зазначається, напередодні близько 15:00 сталося аварійне відключення світла в селах Зернове і Розкішне Джанкойського району. Енергетикам знадобилося дві години, щоб відновити подачу електроенергії.

Кількома годинами пізніше були знеструмлені ще 10 населених пунктів Джанкойського району: села Табачне, Хлібне, Находка, Селянка, Тімірязєве, Арбузовка, Веселе, Краснопілля, Азовське і Яркоє поле (частково). Повністю повернути світло в будинки селян енергетикам вдалося тільки до ночі.

Крім того, йдеться в повідомленні, ввечері 14 квітня через дощ було знеструмлено села Виноградне, Вітрівка і Наумівка Сакського району. Огляд обладнання зайняв близько півгодини, після чого енергетики успішно підключили споживачів.

Вже вранці 15 квітня сталися ще два аварійних відключення світла в населених пунктах Філатовка, Карпова Балка в Красноперекопському районі і Мисове, Семенівка і Азовське в Ленінському районі. Станом на ранок понеділка фахівці «Крименерго» продовжували пошук пошкоджень.

Раніше рятувальники в Криму були переведені в стан підвищеної готовності, оголошено екстрене попередження на 14-15 квітня у зв'язку з сильним дощем.

Нагадаємо, в Україні у понеділок, 15 квітня, утримається хмарна погода з опадами в окремих областях, вдень температура повітря становитиме 6-11° тепла.

В ряді областей очікуються заморозки.