В Україну прийдуть сильні заморозки



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Зокрема, що на заході, Житомирській і Київській областях очікуються сильні заморозки у повітрі до -3 (II рівень небезпеки, оранжевий)

Погода в Україні найближчими днями очікується холодною, 15 квітня в ряді областей очікуються заморозки. Про це йдеться у повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, що на заході, Житомирській і Київській областях очікуються сильні заморозки у повітрі до -3 (II рівень небезпеки, оранжевий).

Водночас у Чернігівській і Сумській областях будуть заморозки на поверхні ґрунту до -5 (IV рівень небезпеки, жовтий).

Також повідомляється, що вночі в Києві очікуються сильні заморозки до -2 (II рівень небезпеки, помаранчевий)

Нагадаємо, в найближчі дні прогнозуються дощі, а в деяких районах навіть випаде мокрий сніг. Крім того, в нічний час заморозки будуть всюди на Правобережжі, крім південної частини.

За даними синоптиків, потепління прийде в Україну з 18 квітня.