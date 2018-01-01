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    Кримські татари оголосили бойкот виборам російського президента

    В окупованому Криму на виборах президента РФ будуть проблеми
    Кримські татари в анексованому Криму не будуть брати участь у голосуванні на виборах президента РФ та готують низку акцій. Про це заявив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз в інтерв’ю телеканалу «112 Україна». «У Криму основне завдання, і я впевнений в цьому, що наш народ не братиме участі в
    • Сьогодні, 19:18
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    В окупованому Криму на виборах президента РФ будуть проблеми

    Кримські татари в анексованому Криму не будуть брати участь у голосуванні на виборах президента РФ та готують низку акцій.

    Про це заявив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз в інтерв’ю телеканалу «112 Україна».

    «У Криму основне завдання, і я впевнений в цьому, що наш народ не братиме участі в голосуванні, не дивлячись на ті репресії (окупаційної влади — ред.), а тим більше бачачи, що практично проти кожної сім’ї сьогодні влаштовують терор. У такій ситуації народ мобілізується і протестно виражатиме своє ставлення до цих виборів», - заявив він.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав кримчан бойкотувати вибори президента Росії, які мають пройти 18 березня цього року на окупованому півострові.

    Крим кримські татари Росія вибори Україна Ахтем Чийгоз
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