Кримські татари оголосили бойкот виборам російського президента

В окупованому Криму на виборах президента РФ будуть проблеми

Кримські татари в анексованому Криму не будуть брати участь у голосуванні на виборах президента РФ та готують низку акцій. Про це заявив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз в інтерв’ю телеканалу «112 Україна». «У Криму основне завдання, і я впевнений в цьому, що наш народ не братиме участі в



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В окупованому Криму на виборах президента РФ будуть проблеми

Кримські татари в анексованому Криму не будуть брати участь у голосуванні на виборах президента РФ та готують низку акцій.

Про це заявив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз в інтерв’ю телеканалу «112 Україна».

«У Криму основне завдання, і я впевнений в цьому, що наш народ не братиме участі в голосуванні, не дивлячись на ті репресії (окупаційної влади — ред.), а тим більше бачачи, що практично проти кожної сім’ї сьогодні влаштовують терор. У такій ситуації народ мобілізується і протестно виражатиме своє ставлення до цих виборів», - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав кримчан бойкотувати вибори президента Росії, які мають пройти 18 березня цього року на окупованому півострові.