Глава Меджлісу закликав кримчан до «абсолютного бойкоту» виборів президента РФ

За словами Чубарова, кожен з тих, хто з'явиться 18 березня на виборчій дільниці, виявиться «вічним вигнанцем серед своїх співвітчизників»

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав кримчан бойкотувати вибори президента Росії, які мають пройти 18 березня цього року на окупованому півострові. Про це він написав у Facebook у суботу після вторгнення російського ОМОНу на засідання «Кримської солідарнісності» у Судаку. «Після акцій, подібних



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Рефат Чубаров у прес-центрі «Главкома»

За словами Чубарова, кожен з тих, хто з'явиться 18 березня на виборчій дільниці, виявиться «вічним вигнанцем серед своїх співвітчизників»

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав кримчан бойкотувати вибори президента Росії, які мають пройти 18 березня цього року на окупованому півострові.

Про це він написав у Facebook у суботу після вторгнення російського ОМОНу на засідання «Кримської солідарнісності» у Судаку.

«Після акцій, подібних до сьогоднішньої, кожен з тих нечисленних співвітчизників, хто, проявивши слабкість або малодушність, з'явиться 18 березня 2018 року на виборчій дільниці, виявиться вічним вигнанцем серед своїх співвітчизників і одновірців», - заявив Чубаров.

Глава Меджлісу закликав до «абсолютного бойкоту» незаконних в окупованому Криму виборів.

«18 березня 2018 року - жодного кримського татарина, жодного етнічного українця, жодного патріота України - жителя Криму, незалежно від його національності, на незаконно відкритих виборчих дільницях незаконно призначених виборів президента Росії в тимчасово окупованому Криму!», - закликав Чубаров.

До слова, на учасників зібрання «Кримської солідарності» в окупованому Судаку можуть завести справи.