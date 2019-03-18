Кронпринц Саудівської Аравії створив структуру для переслідування інакомислячих за кордоном – ЗМІ



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Після вбивства Джамаля Хашоггі офіційний Ер-Ріяд повідомив про те, що в країні справді існує програма щодо повернення дисидентів додому

Очільник саудівської «Групи швидкого втручання» перебуває під домашнім арештом

Відповідно до даних американської розвідки, приблизно за рік до вбивства Джамаля Хашоггі кронпринц Саудівської Аравії Мохаммад бін Салман створив в 2017 році окрему структуру для переслідування дисидентів і інакомислячих за кордоном.

Про це пише американське видання The New York Times.

Окремих інакомислячих після арештів в інших арабських країнах повертали до Саудівської Аравії, де потім їх піддавали тортурам. На думку американської розвідки, окремі учасники операції по знищенню Джамаля Хашоггі в жовтні 2018 року були задіяні і в інших актах переслідування опозиції до діючого режиму в Саудівській Аравії.

Формально законодавство країни забороняє тортури і вимагає притягувати до відповідальності причетних до цього. Окрім того, суди Саудівської Аравії не мають брати до уваги свідчення, які отримані шляхом тортур.

Після вбивства Джамаля Хашоггі офіційний Ер-Ріяд повідомив про те, що в країні справді існує програма щодо повернення дисидентів додому. Проте саудівська влада відмовилася визнати, що для цього в країні була створена окрема структура, яка отримала назву «Група швидкого втручання». На сьогодні учасники цієї групи – Тхаар Гареб аль-Харбі і Махер Абдулазіз Мутреб – перебувають під слідством у зв’язку із вбивством Джамаля Хашоггі. А її керівник – Сауд аль-Кахтані – знаходиться під домашнім арештом.

Раніше повідомлялося, що вбивство журналіста Джамаля Хашоггі могли спровокувати його особисті повідомлення в WhatsApp, в яких він критикував наслідного принца Саудівської Аравії.