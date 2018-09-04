Вперше Курц назвав дії Росії агресією



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Петро Порошенко и Себастьян Курц

Глава австрійського уряду запевнив, що ЄС продовжить реагувати на російську агресію

Канцлер Австрії Себастіан Курц закликав Москву повернутись до столу переговорів щодо Донбасу. він також запевнив, що ЄС продовжить реагувати на російську агресію.

Про це він заявив у вівторок на спільній прес-конференції з Петром Порошенком у Києві.

Курц заявив, що Австрію дуже непокоїть те, що ситуація на Сході України залишається як і раніше складною.

«У зв'язку з цим я хотів би звернутись до Росії із закликом повернутись за стіл переговорів, бо це повернення потрібне, і в нормандському форматі», - зазначив Курц.

За його словами, навіть якщо у цьому форматі зараз мало прогресу, він необхідний. «Це єдиний формат, який у нас поки що існує, щоб вести переговори, щоб колись знайти мирне рішення», - сказав канцлер Австрії.

«Зараз я говорю не лише як федеральний канцлер, а також як голова Ради ЄС. Ми очікуємо дуже чіткої реакції на російську агресію. У зв’язку з цим у червні ми продовжили санкції проти агрессора», - заявив Себастіан Курц.