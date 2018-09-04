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    Порошенко і Курц провели прес-конференцію у Києві

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    Петро Порошенко і Себастьян Курц - Порошенко і Курц провели прес-конференцію у Києві
    Петро Порошенко і Себастьян Курц

    Порошенко подякував Австрії «за тверду і надійну підтримку України»

    У Києві сьогодні, 4 вересня, після зустрічі тет-а-тет президент України Петро Порошенко і федеральний канцлер Республіки Австрія Себастьян Курц провели прес-конференцію для ЗМІ. 

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    Порошенко, зокрема, повідомив, що Україна зацікавлена у Австрії як у надійному політичному, економічному, гуманітарному партнері.

    Також президент подякував Австрії «за тверду і надійну підтримку України, ухвалення рішень щодо санкцій проти РФ, підтримку у Генасамблеї ООН». «Це – позиція надійного партнера, яким для нас є Австрія», - заявив Порошенко.

    Раніше повідомлялося, що зустріч відбувається відповідно до домовленості, досягнутої за результатами телефонної розмови Порошенка та Курца 22 серпня.

    Планується, що у ході зустрічі обговорюватимуться питання двосторонніх відносин та пріоритети розвитку відносин між Україною та ЄС, зокрема питання єдності санкційної політики Євросоюзу.

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    Австрія Петро Порошенко Україна президент Себастьян Курц
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