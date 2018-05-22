Курченко судитиметься з Україною через нібито незаконно конфісковані завод та нафтопродукти

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Олігарх-втікач Сергій Курченко

Кіпрська компанія звинувачує Україну в порушенні прав іноземного інвестора

Кіпрська компанія Empson Limited, що пов’язана із бізнесменом-втікачем Сергієм Курченком, почала процедуру міжнародного арбітражу проти України. Компанія звинувачує державу в порушенні прав іноземного інвестора, гарантованих Договором до Енергетичної Хартії.

Якщо кіпрській оффшорці Курченка вдасться довести порушення і суд ухвалить відповідне рішення, Україна буде зобов’язана виплатити компанії соратника Януковича мільйони доларів за незаконно конфіскований завод та нафтопродукти. Про це стало відомо із документу, що Центр протидії корупції отримав від Міністерства юстиції України.



Нагадаємо, що Сергія Курченка підозрюють у використанні Одеського нафтопереробного заводу для ухилення від податків в особливо великих розмірах.

На завод нібито поставляли з метою подальшого реекспорту 800 тисяч тонн нафтопродуктів. Однак фактично нафтопродукти не реекспортувалися, а залишалися в Україні. У червні 2017 суд виніс вирок про спецконфіскацію майна Одеського НПЗ.

Арештовані ще у 2015 році нафтопродукти продали за сумнівною процедурою без аукціону та за заниженими цінами бізнесмену з оточення «нарфронтівця» Сергія Пашинського. Проте навіть цієї заниженої суми держава не отримала, натомість понесла, за даними СБУ, 250 мільйонів гривень збитків.

У листопаді 2017 Генпрокуратура відзвітувала про «безпрецедентну» конфіскацію нафтопродуктів у рамках розслідування «злочинної схеми Сергія Курченка». Хоча самих нафтопродуктів на час конфіскації вже не існувало в природі так само, як і шансів повернути назад кошти від їх реалізації.

У часи президентства Януковича Курченко керував компанією «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» (СЄПЕК), яка займалася торгівлею скрапленим газом і нафтопродуктами. Щодо бізнесмена-утікача в Україні розслідують кілька кримінальних проваджень, його оголошено в міжнародний розшук. ЗМІ вважали, що під час президентства Януковича, Сергій Курченко був його «ширмою», яка приховувала бізнес-імперію президента-втікача.

За даними міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, афери Курченка тільки у 2013 році коштували держбюджету 26 млрд грн. Українська влада стверджує, що Курченко набув громадянства РФ.

Нагадаємо, у Верховній Раді зацікавились «охоронцем Курченка», який тепер працює у НАБУ.