Курортне селище Широкине на Донеччині повністю зруйноване і поросло травою (фото)



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Зараз у селищі Широкине усі будинки лежать в руїнах і не придатні до життя Фото: Facebook Операція об'єднаних сил

Раніше в селищі Широкине був курорт, куди до узбережжя Азовського моря приїжджали відпочивати туристи

Курортне селище Широкине на Донеччині, останні жителі якого через війну покинули його на початку 2016 року, перетворилося на селище-привид на лінії зіткнення.

Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook, де опубліковані відповідні фото.

«За 15 кілометрів на схід від Маріуполя знаходиться найбільш зруйнований населений пункт російсько-української війни – село Широкине. Це легендарне село не зрівняється ні з яким іншим на Донбасі. Колись це був курорт, куди до узбережжя Азовського моря приїжджали відпочивати туристи. У селищі був власний пивзавод і меблевий цех. Там налічувалося близько 700 будинків та понад 1800 місцевих жителів», - говориться у повідомленні.

Зараз у селищі Широкине, як зазначається, усі будинки лежать в руїнах і не придатні до життя, зруйновано численні санаторії, дитячі табори, сільську раду, школу, будинок культури та інші важливі об’єкти інфраструктури.

«Все повністю поросло травою і чагарниками, в гаражах і на вулицях стоять, згорівши вщент, автомобілі, поблизу будинків лежать дитячі іграшки і повсюди осколки від снарядів. Про колишній розквіт селища нагадують і розгромлені бази відпочинку, що стоять на березі. Саме ж узбережжя суцільно заміновано на випадок атаки з моря», - розповіли у штабі ООС.

У 2016 році Широкине було звільнено від противника. Зараз село знаходиться під повним контролем ЗСУ. Позиції російсько-окупаційних військ наразі проходять за кількасот метрів від крайніх будинків у селі.

«Село повністю заміноване російськими окупантами, подекуди ще досі на подвір’ях колишніх мешканців лежать нерозірвані снаряди і міни. Всередину житлових будинків заходити суворо заборонено, не виключено, що там ворогом залишені мінно-вибухові пастки. Можна спокійно переміщуватися лише по асфальтованій дорозі та окремих місцях, де точно ми знаємо, що немає ніякої небезпеки», ‒ розповів морський піхотинець Данило, який обороняє підступи до околиць окупованого РФ села Саханка.

«Багатостраждальне Широкине – селище-привид, останні місцеві жителі покинули його ще на початку 2016-го. Відтоді воно повністю мертве. Зараз ним блукають лише українські військові. Можливо згодом, після нашої неодмінної перемоги над російськими окупантами, сюди повернуться люди і воно оживе в буквальному розумінні цього слова. Звісно, дуже хочеться, щоб дітки тут знову ходили в школу та росли на своїй рідній землі», ‒ додав морпіх.