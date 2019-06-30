КВУ зафіксував порушення на місцевих виборах



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Зафіксовані порушення недопуску спостерігачів, порушення таємниці голосування та видача бюлетенів без документів

Комітет виборців України проводить спостереження за днем голосування на перших місцевих виборах в 66 об’єднаних громадах, де зафіксували поодинокі порушення, які стосуються недопуску спостерігачів на підготовчі засідання, порушення таємниці голосування та спроби видачі бюлетенів без належних документів. Про це повідомляє КВУ у Facebook.

Повідомляється, що у сільській місцевості зафіксовані спроби видачі бюлетенів без належних документів.

«У Рівненській області в с. Сестрятин Радивилівського району було зафіксовано кілька спроб видачі бюлетенів без паспорту. Виборці мотивували бажання проголосувати без документу тим фактом, що члени комісій особисто знають цих осіб... В с. Кузьмівка Сарненського району Рівненської області літнє подружжя хотіло проголосувати без паспортів», - повідомили в КВУ.

Також були зафіксовані спроби видачі бюлетенів без належних документів у Горохівській ОТГ Миколаївської області, а також в селищі міського типу Березнегувате, де на дільниці стався конфлікт між виборцем та членами дільничної виборчої комісії.

«У день виборів виникають окремі проблеми, пов’язані із порушенням таємниці голосування. Так, у Миколаївській області на виборчій дільниці в с. Мігія Первомайського району ДВК було неправильно облаштовано та розташовано кабінки для таємного голосування. В результаті виборці могли спостерігати як голосують інші громадяни. Після зауваження спостерігачів КВУ комісія усунула порушення», - розповіли у Комітеті.

Також присутні спроби недопуску спостерігачів на засідання комісій. У селі Новомар’їнка члени комісії намагались не допустити спостерігача КВУ на ранкове засідання, вважаючи, що спостерігач має право знаходитись на дільниці лише з восьмої ранку.

Окрім того, спостерігачі повідомили про випадки голосування осіб, які не були включені в список для голосування, а також присутні організаційні проблеми.

Сьогодні в Україні пройдуть вибори у понад 60 ОТГ. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що у 66 об’єднаних громадах в Україні сьогодні мають пройти перші вибори, а також мають відбутись додаткові вибори депутатів у 30 сільських і селищних радах, що приєднуються до ОТГ.