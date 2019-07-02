  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Лаґард тимчасово не керуватиме МВФ

    • Розсилка
    <span>Крістін Лаґард очолила МВФ в 2011 році</span> - Лаґард тимчасово не керуватиме МВФ
    Крістін Лаґард очолила МВФ в 2011 році

    Лаґард висунили на голову Європейського центробанку

    Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лаґард тимчасово склала з себе повноваження очільниці фонду через висунення її кандидатури на посаду голови Європейського центробанку.

    «Для мене велика честь бути висунутою на посаду президента Європейського центрального банку. У зв’язку з цим і, за консультаціями з Комітетом з питань етики Виконавчої ради МВФ, я вирішив тимчасово відмовитися від своїх обов’язків в якості директора-розпорядника МВФ в період висунення кандидатур», – вказала Лаґард у заяві на сайті МВФ.

    Лаґард очолила МВФ в 2011 році після відставки на тлі сексуального скандалу Домініка Стросс-Кана. Вона стала першою жінкою директором фонду.

    Базований у Франкфурті Європейський центробанк керує фінансами для єврозони, країн, що використовують єдину валюту євро.

    МВФ Домініка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ