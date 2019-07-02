Лаґард тимчасово не керуватиме МВФ



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Крістін Лаґард очолила МВФ в 2011 році

Лаґард висунили на голову Європейського центробанку

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лаґард тимчасово склала з себе повноваження очільниці фонду через висунення її кандидатури на посаду голови Європейського центробанку.

«Для мене велика честь бути висунутою на посаду президента Європейського центрального банку. У зв’язку з цим і, за консультаціями з Комітетом з питань етики Виконавчої ради МВФ, я вирішив тимчасово відмовитися від своїх обов’язків в якості директора-розпорядника МВФ в період висунення кандидатур», – вказала Лаґард у заяві на сайті МВФ.

Лаґард очолила МВФ в 2011 році після відставки на тлі сексуального скандалу Домініка Стросс-Кана. Вона стала першою жінкою директором фонду.

Базований у Франкфурті Європейський центробанк керує фінансами для єврозони, країн, що використовують єдину валюту євро.