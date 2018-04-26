Лідера протестів у Вірменії висунули кандидатом у прем’єри

Пашиняну треба заручитися підтримкою 53 депутатів у 105-місному парламенті

У Вірменії опозиційна парламентська фракція «Елк» висунула кандидатуру свого лідера Нікола Пашиняна на посаду прем'єр-міністра країни. Для того, щоб обійняти цю посаду, Пашиняну треба заручитися підтримкою 53 депутатів у 105-місному парламенті. У партії «Елк» — дев’ять депутатів, в іншої опозиційної партії



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Нікол Пашинян на акції протесту в Єревані

Пашиняну треба заручитися підтримкою 53 депутатів у 105-місному парламенті

У Вірменії опозиційна парламентська фракція «Елк» висунула кандидатуру свого лідера Нікола Пашиняна на посаду прем'єр-міністра країни. Для того, щоб обійняти цю посаду, Пашиняну треба заручитися підтримкою 53 депутатів у 105-місному парламенті.

У партії «Елк» — дев’ять депутатів, в іншої опозиційної партії — «Царукян» — 31 голос.

Більшість належить владній Республіканській партії Вірменії. Вона була в коаліції з Вірменською революційною федерацією «Дашнакцутюн», яка 25 квітня оголосила про вихід з коаліції.

Раніше стало відомо, що міністр спорту Вірменії подав у відставку та приєднався до протестувальників.

Нагадаємо, тиждень тому опозиція у Вірменії оголосила про початок революції.

Виконуючий обов’язків очільника уряду Вірменії Карен Карапетян у середу, 25 квітня, запропонував провести нові вибори до парламенту країни.

Лідер опозиції Нікол Пашинян заявив, що прем'єром Вірменії має стати «кандидат народу».

Нагадаємо, 23 квітня Серж Саргсян подав у відставку з посади прем'єр-міністра Вірменії. Він пояснив свої дії тим, що не може очолювати уряд на тлі протестів у країні.

Виконуючий обов’язків очільника уряду Вірменії Карен Карапетян запропонував провести нові вибори до парламенту країни.

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