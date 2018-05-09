Лідери Франції, Британії і Німеччини заявили про відданість угоді з Іраном

Франція, Німеччина і Британія шкодують через рішення Трампа вийти з ядерної угоди

Лідери Франції, Німеччини і Великої Британії заявляють, що продовжать виконувати положення ядерної угоди з Іраном, попри рішення президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, який заявив про вихід США з угоди. У спільній заяві британський прем’єр Тереза Мей, канцлер Німеччини Анґела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон заявили, що



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Франція, Німеччина і Британія шкодують через рішення Трампа вийти з ядерної угоди

Лідери Франції, Німеччини і Великої Британії заявляють, що продовжать виконувати положення ядерної угоди з Іраном, попри рішення президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, який заявив про вихід США з угоди.

У спільній заяві британський прем’єр Тереза Мей, канцлер Німеччини Анґела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон заявили, що «працюватимуть з усіма іншими сторонами», що підписали документ.

Вони також закликали США утримуватися від дій, що перешкоджають іншим підписантам ядерної угоди з Іраном продовжувати її виконувати.

Офіс Макрона повідомив, що президент Франції 8 травня поговорив із Меркель і Мей про іранську угоду й наступні кроки після рішення Трампа.

Макрон заявив, що Франція, Німеччина і Британія шкодують через рішення Трампа вийти з ядерної угоди.

«На карту поставлене питання про режим ядерного нерозповсюдження», – написав він у Twitter.

Голова зовнішньополітичного відомства Європейського союзу Федеріка Могеріні заявила, що ЄС «має намір зберегти» угоду, яку вона назвала «одним із найбільших досягнень дипломатії».

Раніше, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати вийдуть з угоди щодо іранської ядерної програми і відновлять санкції проти Ірану.

Нагадаємо, укладена влітку 2015 року угода передбачає дозвіл на мирне використання Іраном атомної енергетики в обмін на обіцянку Тегерана не розробляти атомну зброю. Іран з одного боку та США, Німеччина, Франція, Великобританія, Росія та Китай - з іншого, домовилися, що Тегеран суттєво обмежить свою атомну програму в обмін на скасування економічних санкцій. Від виходу з угоди Трампа наполегливо відраджують країни Заходу, зокрема Німеччина та Франція.

Наприкінці квітня ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль має «нові і переконливі докази» того, що Іран приховував свої ядерні амбіції. Між тим Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) неодноразово заявляло у своїх щоквартальних звітах, що Іран не збагачував уран вище допустимого рівня.



