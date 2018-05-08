Трамп заявив про вихід США з ядерної угоди з Іраном

США відновлять санкції проти Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штат вийдуть з угоди щодо іранської ядерної програми і відновлять санкції проти Ірану. За його словами, дана угода була «надуманою», а обіцянки Ірану «брехливими». «Ця угода в інтересах тільки однієї країни, і її не треба було укладати», - сказав Трамп.



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США відновлять санкції проти Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штат вийдуть з угоди щодо іранської ядерної програми і відновлять санкції проти Ірану.

За його словами, дана угода була «надуманою», а обіцянки Ірану «брехливими».

«Ця угода в інтересах тільки однієї країни, і її не треба було укладати», - сказав Трамп.

Нагадаємо, укладена влітку 2015 року угода передбачає дозвіл на мирне використання Іраном атомної енергетики в обмін на обіцянку Тегерана не розробляти атомну зброю. Іран з одного боку та США, Німеччина, Франція, Великобританія, Росія та Китай - з іншого, домовилися, що Тегеран суттєво обмежить свою атомну програму в обмін на скасування економічних санкцій. Від виходу з угоди Трампа наполегливо відраджують країни Заходу, зокрема Німеччина та Франція.

Наприкінці квітня ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль має «нові і переконливі докази» того, що Іран приховував свої ядерні амбіції. Між тим Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) неодноразово заявляло у своїх щоквартальних звітах, що Іран не збагачував уран вище допустимого рівня.