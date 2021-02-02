Лікар назвав топ-5 помилок у боротьбі з Covid-19

Дубров: Антибіотики необхідно призначати лише за умови виявлення бактеріальної інфекції або у разі підозри на неї

Серед іншого, експерт звернув увагу на проблему гіпердіагностики, зокрема, на безпідставному скеруванні пацієнтів на комп’ютерну томографію

Найбільш поширена помилка лікарів в Україні та світі під час роботи із пацієнтами, хворими на Covid-19, є призначення антибіотиків після підтвердження діагнозу та під час вірусного ураження легень. Про це поінформував професор, доктор медичних наук, президент Асоціації анестезіологів України лікар Сергій Дубров, повідомляє освітньо-інформаційна онлайн-платформа для лікарів «Аксемедін».

Експерт уточнив: насправді антибіотики необхідно призначати лише за умови виявлення бактеріальної інфекції або у разі підозри на неї. «Інфільтративні зміни на рентгенограмі не є прямою ознакою бактеріальної інфекції. А 95% пацієнтів виліковуються і без антибіотиків», – підкреслив він.

Ще однією розповсюдженою помилкою лікарів є призначення кортикостероїдів (гормонів) пацієнтам із легким перебігом хвороби. «Наприклад, дексаметазон показаний для лікування кисневозалежних пацієнтів із сатурацією менше 92%. Тому гормональні препарати показані далеко не усім пацієнтам, адже їхнє неправильне використання може призвести до тяжких наслідків і навіть інвалідності», – зазначив лікар.

Професор Дубров також звернув увагу на проблему гіпердіагностики, зокрема, на безпідставному скеруванні пацієнтів на комп’ютерну томографію. «Річ у тім, що результати КТ не впливають на лікувальну тактику, а здійснювати це дослідження варто не для діагностики відсотка ураження легень, а в тих випадках, коли лікар підозрює деструкцію. Для діагностики стану легень значно ефективнішим методом дослідження є УЗД», – розповів лікар.

«Тоді як деякі лікарі мають проблеми із гіпердіагностикою, інші з них навпаки – проводять діагностування недостатньо пильно. Лікарі первинної ланки й досі часто скеровують пацієнтів із симптомами захворювання «лікуватись вдома» замість того, аби направити їх на здачу ПЛР-тесту», – сказав експерт і додав, що на сьогодні функціонує достатня кількість лабораторій, у яких можна пройти такий тест.

Дубров розповів і про проблеми, пов’язані з протоколами лікування. «Від початку пандемії протоколи лікування пацієнтів із Covid-19 неодноразово змінювались та доповнювались, відповідно до нових результатів досліджень. На жаль, деякі лікарі не стежать за оновленнями протоколів, або ж просто ігнорують їх. А ця помилка може загрожувати лікарю і кримінальною відповідальністю, і погіршенням стану пацієнта», – зауважив він.

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