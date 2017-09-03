Літак, який прямував з Києва до Херсона, здійснив аварійну посадку в Одесі

Керівництво аеропорту Херсона не дозволило аварійну посадку літака, яким летіли близько 50 пасажирів

Пасажирський літак, який здійснював рейс з Києва до Херсона, не зміг приземлитися 19 січня в 21:45 у аеропорту місця призначення і здійснив аварійну посадку в Одесі. Про це пише миколаївське видання НикВести. Борт авіакомпанії Міжнародні авіалінії України мав сісти в аеропорту Херсона, вилетівши з аеропорту Борисполя о 20:44. Однак, виходячи з



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Керівництво аеропорту Херсона не дозволило аварійну посадку літака, яким летіли близько 50 пасажирів

Пасажирський літак, який здійснював рейс з Києва до Херсона, не зміг приземлитися 19 січня в 21:45 у аеропорту місця призначення і здійснив аварійну посадку в Одесі. Про це пише миколаївське видання НикВести.

Борт авіакомпанії Міжнародні авіалінії України мав сісти в аеропорту Херсона, вилетівши з аеропорту Борисполя о 20:44. Однак, виходячи з трекінгу польоту, він близько 40 хвилин кружляв над Херсоном і в підсумку був змушений відправитись в аеропорт Одеси, де приземлився о 23:01.

«Мав прилетіти о 21:45, але літав над Херсоном одну годину і не сів. Потім полетів до Одеси, ледве сів в Одесі. Вони розповідали, що проблема в тому, що в Херсоні туман, але це нісенітниця повна, ніякого туману там не було. А коли вже сіли тут (в Одесі, - ред.) вони сказали, що він не міг випустити одне шасі», - розповів один з пасажирів рейсу PS45.

За відомостями видання, керівництво аеропорту Херсона не дозволило аварійну посадку літака, яким летіли близько 50 пасажирів.