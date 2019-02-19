Литовський міністр розкритикував «запізнілі санкції» ЄС проти Росії



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Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус вважає, що санкції проти РФ слід було запроваджувати більш оперативно

Литва наполягала на швидкому ухваленні санкцій після захоплення українських кораблів Росією

Санкції ЄС у відповідь на дії Росії проти України «іноді занадто незначні, іноді занадто запізнілі».

Про це заявив в інтерв’ю Радіо Свобода 18 лютого міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус.

«Я хотів би швидше реагувати на це, оскільки інцидент (захоплення Росією українських кораблів у Чорному морі в листопаді 2018 року – ред.) стався наприкінці листопада. Ми були б більш ефективними, якщо б ми вживали заходів швидко, оперативно і потужно», – підкреслив Лінкявічус.

Як відомо, кілька держав-членів ЄС, включно з Литвою, наполягали на швидкому ухваленні санкцій після захоплення українських кораблів Росією неподалік Керченської протоки. У той же час, за даними джерел, Франція, Німеччина та Італія виступали проти такого кроку.

Як відомо, 18 лютого міністри Європейського Союзу визначили «азовський пакет» підтримки України.

Напередодні високий представник ЄС Федеріка Могеріні спрогнозувала нові санкції проти Росії за кілька тижнів.