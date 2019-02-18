Могеріні прогнозує нові санкції проти Росії за кілька тижнів



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Високий представник ЄС Федеріка Могеріні

Країни-члени ЄС тривалий час хочуть продовжити санкції, оскільки не бачать позитивних кроків

Євросоюз не бачить позитивних зрушень у виконанні Росією Мінських угод, навпаки, спостерігається погіршення ситуації. Тому ЄС зберігатиме єдність щодо чинних санкцій і протягом кількох наступних тижнів може запровадити нові. Про це у понеділок перед початком зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі заявила Високий представник ЄС Федеріка Могеріні, повідомляє «Укрінформ».

«Ми не бачимо позитивних кроків. І це саме та причина, чому країни-члени тривалий час хочуть їх (санкції, - ред.) продовжити… Рішення щодо нових санкцій, яке буде прийнято одноголосно, може відбутися протягом кількох наступних тижнів у зв’язку із останніми подіями, так як нові санкції були застосовані також минулого року за наслідками подій (в Азовському морі та Керченській протоці)», - зауважила Високий представник ЄС.

Вона нагадала, що Європейський Союз протягом п’яти років не лише запровадив санкції проти Росії, але також зберіг єдність у цьому питанні. ЄС постійно оновлював ці санкції у відповідь на дії Росії та з огляду на відсутність прогресу у виконанні нею Мінських угод.

«Я від початку говорила про те, що метою санкцій не є зберігатися вічно, але в тому, щоб чинити тиск на ситуацію. Одного дня вони будуть скасовані. Ми хочемо бачити позитивний розвиток і будемо готові переглянути це рішення. Але наразі ми бачимо дещо протилежне. Все більше негативного розвитку. І поки це відбувається, за моєю оцінкою, країни-члени будуть продовжувати бути єдиними у підтримці санкцій проти Росії, які вже існують, і, ймовірно, нових санкцій», - сказала Могеріні.

Напередодні Могеріні оприлюднила декларацію, яка констатує приєднання до рішення Європейської Ради щодо продовження санкцій проти РФ України та країн з числа кандидатів на входження до ЄС.