Міністри Європейського Союзу визначили «азовський пакет» підтримки України



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Високий представник ЄС Федеріка Могеріні

Глава дипломатії Євросоюзу Федеріка Могеріні заявила, що ЄС визначив сфери для подальшої підтримки регіонам в районі Азовського моря

Міністри закордонних справ ЄС на засіданні у понеділок в Брюсселі визначили сфери, у яких Євросоюз надасть підтримку українським регіонам в районі Азовського моря. Про це на прес-конференції за підсумками зустрічі повідомила глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні, повідомляє «Європейська правда».

«Ми обговорили подальші елементи підтримки, яку можемо надати, зокрема, у регіоні Азовського моря після того, як регіон відвідала місія Євросоюзу. Ми визначили сфери для подальшої підтримки з боку ЄС», − зазначила Могеріні.

За її словами, Євросоюз розглядає підтримку залізничного та автомобільного сполучення у регіоні, формування навчальних центрів у деяких українських містах.

Також розглядають проекти підтримки малого та середнього бізнесу.

Нагадаємо, Могеріні заявила, що Євросоюз не бачить позитивних зрушень у виконанні Росією Мінських угод, навпаки, спостерігається погіршення ситуації. Тому ЄС зберігатиме єдність щодо чинних санкцій і протягом кількох наступних тижнів може запровадити нові.