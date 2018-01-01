Литва оприлюднила список росіян, яким заборонений в’їзд в країну

Деякі включені в цей список росіяни вже зараз є небажаними в Литві

Департамент міграції Литви в понеділок оприлюднив список з 49-ти громадян Росії, яким через порушення прав людини і відмивання грошей заборонений в'їзд до Литви. Це список осіб з так званого «Закону Магнітського», який свого часу був прийнятий у США, Канаді та Естонії, пише Delfi. Литовський Сейм прийняв «Закон



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Литовський кордон

Деякі включені в цей список росіяни вже зараз є небажаними в Литві

Департамент міграції Литви в понеділок оприлюднив список з 49-ти громадян Росії, яким через порушення прав людини і відмивання грошей заборонений в'їзд до Литви.

Це список осіб з так званого «Закону Магнітського», який свого часу був прийнятий у США, Канаді та Естонії, пише Delfi.

Литовський Сейм прийняв «Закон Магнітського» в листопаді 2017 року і вступив в силу з 1 січня 2018 року.

Цей правовий акт отримав свою назву на ім'я убитого в 2009 році в російській в'язниці юриста Сергія Магнітського.

Деякі включені в цей список особи вже зараз є небажаними в Литві. Серед них і лідер Чечні Рамзан Кадиров. У списку також значаться глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін і заступник голови Слідчого комітету МВС РФ генерал-майор Олег Логунов, який вів справу Магнітського.

Судді Олена Сташина, Олексій Криворучко, Світлана Ухнальова, Сергій Підопригоров, які прийняли рішення по цій справі, керівники Податкової інспекції Москви, посадові особи, різні чиновники та інші особи.

Нагадаємо, 16 листопада 2017 року Сейм Литви схвалив власний варіант закону щодо протидії порушенням прав людини, який було названо в пам'ять російського юриста Сергія Магнітського.

Сейм Литви 23 листопада прийняв резолюцію щодо 44-х людей, чиї імена можуть бути внесені у список небажаних в Литві осіб. За так званий список імені Сергія Магнітського проголосували 83 парламентарі. У резолюції зазначені переважно прізвища російських громадян, їх сейм закликає внести в список осіб, яким заборонений в'їзд до Литви.

27 листопада президент Литви підписала аналог «акту Магнітського».