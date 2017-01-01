Президент Литви підписала аналог «акту Магнітського»
- Вчора, 21:41
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Закон почне діяти з наступного року
Президент Литви Даля Грібаускайте підписала закон про санкції проти іноземців-порушників прав людини чи корупціонерів, який неформально назвали литовською версією «акту Магнітського» – схожого законодавчого акту США.
Як повідомляє «Радіо Свобода», закон забороняє в’їзд до Литви іноземцям, пов’язаним із порушеннями прав людини, корупцією і відмиванням грошей.
Закон почне діяти 1 січня 2018 року.
Нагадаємо, у четвер, 16 листопада, Сейм Литви схвалив власний варіант закону щодо протидії порушенням прав людини, який було названо в пам'ять російського юриста Сергія Магнітського.
Сейм Литви 23 листопада прийняв резолюцію щодо 44-х людей, чиї імена можуть бути внесені у список небажаних в Литві осіб. За так званий список імені Сергія Магнітського проголосували 83 парламентарі. У резолюції зазначені переважно прізвища російських громадян, їх сейм закликає внести в список осіб, яким заборонений в'їзд до Литви.