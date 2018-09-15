Лобіст Манафорта просив Обаму «не дати росіянам вкрасти Україну», - ЗМІ
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Лобіст Манафорта передав це повідомлення Обамі в 2013 році
Один з членів лобістської кампанії Пола Манафорта просив на той момент чинного президента США Барака Обаму «не дозволити росіянам вкрасти Україну у Заходу».
Про це повідомляє Politico.
За даними видання, лобіст Манафорта передав це повідомлення Обамі в 2013 році.
Як зазначається, лобістська кампанія Манафорта займалася підтримкою інтересів екс-президента України Віктора Януковича.
При цьому повістка даного лобіста фігурує в розслідуванні проти Манафорта.
Нагадаємо, Пол Манафорт погодився визнати провину у звинуваченнях у змові проти США і змові з метою перешкоди правосуддю, пред'явлених йому спеціальним прокурором Робертом Мюллером.
Раніше стало відомо, що колишній голова президентської кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт збирається піти на угоду з прокурором Робертом Мюллером, щоб уникнути другого судового розгляду у Вашингтоні, (округ Колумбія) кримінальних справ щодо себе.