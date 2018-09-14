Reuters: Манафорт погодився визнати провину за двома пунктами звинувачень
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Зазначають, що Манафорт визнав себе винним у змові проти Сполучених Штатів та змові з метою перешкоджання правосуддю
Екс-голова передвиборчої кампанії Дональда Трампа та колишній радник екс-президента Віктора Януковича Пол Манафорт погодився визнати провину за двома пунктами звинувачень.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на документи, які подали до Окружного суду США в Колумбії.
Зазначають, що Манафорт визнав себе винним у змові проти Сполучених Штатів та змові з метою перешкоджання правосуддю.
Екс-голова передвиборчої кампанії Трампа погодився визнати провину в межах угоди зі спецпрокурором у його справі Робертом Мюллером.
Раніше стало відомо, що колишній голова президентської кампанії Дональда Трампа Пол Манафортзбирається піти на угоду з прокурором Робертом Мюллером, щоб уникнути другого судового розгляду у Вашингтоні, (округ Колумбія) кримінальних справ щодо себе.