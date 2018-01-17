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    Луценко 17 січня прийде у Раду звітувати про спецконфіскацію

    Луценко візьме участь у засіданні комітету ВР з нацбезпеки і оборони
    Генеральний прокурор України Юрій Луценко відзвітує про хід спецконфіскації коштів екс-президента Віктора Януковича на засіданні комітету ВР з нацбезпеки і оборони 17 січня. Про це в twiter повідомила прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган. «Генпрокурор Ю.Луценко 17.01.18 візьме участь у засіданні комітету ВР з нацбезпеки і оборони, де
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    Генпрокурор Юрій Луценко виступить у Раді&nbsp;
    Генпрокурор Юрій Луценко виступить у Раді 

    Луценко візьме участь у засіданні комітету ВР з нацбезпеки і оборони

    Генеральний прокурор України Юрій Луценко відзвітує про хід спецконфіскації коштів екс-президента Віктора Януковича на засіданні комітету ВР з нацбезпеки і оборони 17 січня.

    Про це в twiter повідомила прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган.

    «Генпрокурор Ю.Луценко 17.01.18 візьме участь у засіданні комітету ВР з нацбезпеки і оборони, де відзвітує про хід спецконфіскації коштів екс-президента Віктора Януковича і його оточення», - йдеться в повідомлені.

    Нагадаємо, начальник департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк заявив, що ГПУ не може розслідувати факт витоку інформації про конфіскацію 1,5 млрд доларів «грошей Януковича».

     

    Юрій Луценко Генпрокурор Верховна Рада Віктор Янукович Сергій Горбатюк гроші
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