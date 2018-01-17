Луценко 17 січня прийде у Раду звітувати про спецконфіскацію
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Луценко візьме участь у засіданні комітету ВР з нацбезпеки і оборони
Генеральний прокурор України Юрій Луценко відзвітує про хід спецконфіскації коштів екс-президента Віктора Януковича на засіданні комітету ВР з нацбезпеки і оборони 17 січня.
Про це в twiter повідомила прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган.
«Генпрокурор Ю.Луценко 17.01.18 візьме участь у засіданні комітету ВР з нацбезпеки і оборони, де відзвітує про хід спецконфіскації коштів екс-президента Віктора Януковича і його оточення», - йдеться в повідомлені.
Генпрокурор Ю.Луценко 17.01.18 візьме участь у засіданні комітету ВР з нацбезпеки і оборони, де відзвітує про хід спецконфіскації коштів екс-президента Віктора Януковича і його оточення— Лариса Сарган (@SarganLarysa) 15 січня 2018 р.
Нагадаємо, начальник департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк заявив, що ГПУ не може розслідувати факт витоку інформації про конфіскацію 1,5 млрд доларів «грошей Януковича».