Луценко 17 січня прийде у Раду звітувати про спецконфіскацію

Луценко візьме участь у засіданні комітету ВР з нацбезпеки і оборони

Генеральний прокурор України Юрій Луценко відзвітує про хід спецконфіскації коштів екс-президента Віктора Януковича на засіданні комітету ВР з нацбезпеки і оборони 17 січня. Про це в twiter повідомила прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган. «Генпрокурор Ю.Луценко 17.01.18 візьме участь у засіданні комітету ВР з нацбезпеки і оборони, де



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Луценко візьме участь у засіданні комітету ВР з нацбезпеки і оборони

Генеральний прокурор України Юрій Луценко відзвітує про хід спецконфіскації коштів екс-президента Віктора Януковича на засіданні комітету ВР з нацбезпеки і оборони 17 січня.

Про це в twiter повідомила прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган.

«Генпрокурор Ю.Луценко 17.01.18 візьме участь у засіданні комітету ВР з нацбезпеки і оборони, де відзвітує про хід спецконфіскації коштів екс-президента Віктора Януковича і його оточення», - йдеться в повідомлені.

Генпрокурор Ю.Луценко 17.01.18 візьме участь у засіданні комітету ВР з нацбезпеки і оборони, де відзвітує про хід спецконфіскації коштів екс-президента Віктора Януковича і його оточення — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 15 січня 2018 р.

Нагадаємо, начальник департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк заявив, що ГПУ не може розслідувати факт витоку інформації про конфіскацію 1,5 млрд доларів «грошей Януковича».