Горбатюк: ГПУ не може розслідувати витік у ЗМІ документів щодо «грошей Януковича»

Слідчі ГПУ втратили повноваження реєструвати будь-які провадження

Генпрокуратура не може почати розслідування за фактом витоку інформації щодо конфіскованих $1,5 млрд «грошей Януковича» телеканалу Al Jazeera. Про це 14 січня в ефірі телеканалу «112 Україна» заявив начальник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк. Він зазначив, що особисто йому нічого не



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Начальник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк

Слідчі ГПУ втратили повноваження реєструвати будь-які провадження

Генпрокуратура не може почати розслідування за фактом витоку інформації щодо конфіскованих $1,5 млрд «грошей Януковича» телеканалу Al Jazeera.

Про це 14 січня в ефірі телеканалу «112 Україна» заявив начальник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

Він зазначив, що особисто йому нічого не відомо про те, яким чином рішення суду про конфіскацію «грошей Януковича» було засекречено, скільки людей мали доступ до нього і яким чином відбувся витік інформації закордонним ЗМІ.

«На сьогоднішній день - з 20 листопада - слідчі ГПУ втратили повноваження реєструвати будь-які провадження, і Верховна Рада не воліє їх продовжувати. Відповідно, Генпрокуратура не може зареєструвати провадження за цим фактом», - зазначив Горбатюк.

Він уточнив, що фактами витоку інформації має займатися поліція або Служба безпеки України.

Говорячи про повідомлення щодо конфіскації «грошей Януковича», Горбатюк зауважив, що має бути підтверджено відповідний вирок про конфіскацію, який оприлюднила Al Jazeera.

«На сьогоднішній день такого підтвердження від держави немає», - нагадав він.

Нагадаємо, телеканал Al Jazeera оприлюднив своє розслідування, у якому зазначалося, що три опальні українських олігархи - Олександр Онищенко, Павло Фукс та Сергій Курченко - намагаються викупити активи колишнього президента України Віктора Януковича. Самі активи знаходяться за кордоном, а саме в офшорній зоні.

Нардеп-утікач Олександр Онищенко заявляв, що не має стосунку до прав на «гроші Януковича», нібито куплених у Сергія Курченка.

Онищенко подав до суду на телеканал Al Jazeera за нібито помилкове розслідування щодо «грошей Януковича».

Раніше також повідомлялося, що НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура мають намір в січні 2018 року закрити кримінальне провадження про спецконфіскацію 1,5 млрд доларів, заарештовані на рахунках колишнього президента Віктора Януковича і його оточення.

Джерело: Українська правда