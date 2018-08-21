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    Луценко підтвердив, що Герман пішов на угоду зі слідством

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    <span>Борис Герман</span> - Луценко підтвердив, що Герман пішов на угоду зі слідством
    Борис Герман

    Водночас, генпрокурор наголосив, що угода має ще бути затверджена судом

    Бізнесмен Борис Герман, якого підозрюють в організації замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка, пішов на угоду зі слідством.

    Про це під час брифінгу у вівторок, 21 серпня, заявив генпрокурор Юрій Луценко.

    «Так, дійсно, Герман та його захист пішли на підготовку угоди і працюють в цьому контексті», – повідомив Луценко.

    Він запевнив, що Герман фактично підтверджує версію слідства і «прямо вказує на представника» Росії.

    Водночас, генпрокурор наголосив, що угода має ще бути затверджена судом.

    Нагадаємо, 6 серпня Шевченківський районний суд Києва залишив під вартою Бориса Германа, якого слідство називає організатором замаху на журналіста Аркадія Бабченка.

    Раніше Бабченко, якого планували вбити у Києві, оприлюднив у соцмережі папери, які він назвав орієнтуванням ФСБ на своє вбивство.

    Джерело: Українська правда

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