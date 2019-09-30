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    Луценко розповів, як адвокат Трампа звертався до нього у справі Байдена

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    Юрій Луценко<br /><br /> - Луценко розповів, як адвокат Трампа звертався до нього у справі Байдена
    Юрій Луценко

    Фото: Liga.net

    Луценко заявив, що будь-яке розслідування відносно Байдена і його сина має розпочатися в США

    Ексгенеральний прокурор України заявив, що в України немає ніяких підстав для розслідування діяльності політичного суперника президента Дональда Трампа Джо Байдена.

    Про це Луценко розповів в коментарі BBC.

    Він заявив, що будь-яке розслідування відносно Байдена і його сина має розпочатися в США.

    «Я не бачу причин розслідувати справу Джо Байдена або Хантера Байдена за українським законодавством», — сказав він.

    Луценко зазначив, що в Україні не планується відкривати розслідувань по Burisma і що будь-яке розслідування у справі Хантера Байдена має бути розпочато в США.

    «Це підсудність США, — сказав він, додавши, що будь-яке «можливе розкрадання» в Burisma «відбулося за два-три роки до вступу Хантера Байдена в члени правління».

    Ексгенеральний прокурор також повідомив, що зустрічався з особистим адвокатом Дональда Трампа Руді Джуліані, який запитав його, чи можливо провести розслідування у справі Байденом в його країні.

    «Я сказав йому те ж саме, що і вам — це не моя юрисдикція. Швидше за все, це юрисдикція США. Якщо ви надішлете мені запит, то так, я дам вам всю офіційну інформацію, але це не українська юрисдикція — це була моя відповідь», — сказав Луценко.

    На запитання кореспондента видання, чи є в України будь-які докази проти Байдена, Луценко відповів: «Я не можу нічого зробити (у справі), яке не пов’язана з українським законодавством».

    Раніше, американський конґресмен Білл Паскрелл сказав, що політичний скандал навколо телефонної розмови між президентами Дональдом Трампом та Зеленським жодним чином не вплине на двопартійну підтримку України в американському Конгресі.

    В Росії відреагували на заклик до Зеленського оприлюднити стенограму розмови з Путіним.

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