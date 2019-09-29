Конґресмен Білл Паскрелл: розмова Зеленського і Трампа не вплине на підтримку України з боку США



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Конґресмен Білл Паскрелл запевняє, що скандал через розмову Зеленського із Трампом не вплине на рівень підтримки Україні з боку США Фото: Голос Америки

У США вважають, що внутрішньополітичний скандал не позначиться на ставленні до України

Політичний скандал навколо телефонної розмови між президентами Дональдом Трампом та Зеленським жодним чином не вплине на двопартійну підтримку України в американському Конгресі. У цьому в інтерв’ю «Голосу Америки» запевнив член групи підтримки України у Конґресі конгресмен-демократ Білл Паскрелл.

«Ця ситуація лише робить демократів сильнішими у їх відносинах з українським народом. Ми взяли на себе зобов'язання, ми були частиною Будапештського меморандуму. Жоден президент не зможе це на щось виміняти. Ми ніколи від меморандуму не відступимо, як це зробила Росія. Це наша робота – допомагати українському народу. І ми будемо продовжувати робити те, що робимо», - сказав політик.

На думку Паскрелла, Україна також не втратить підтримку з боку республіканців. «Наш спільний ворог – це Росія. Я так на це дивлюся – ми допомагатиме України будь-яким чином, незалежно від того, чи ми республіканці, чи ми демократи», - заявив конґресмен.

Він також висловив переконання, що заклики до імпічменту Дональду Трампу не розділили американських політиків у підтримці України, адже Україна нічого поганого для Сполучених Штатів не зробила. «Вони (Україна) у стані війни. Вони намагаються подолати корупцію у власній країні. Наші військові стверджують, що вони насправді роблять чудову роботу. Наші відносини сильні. Крапка. І хай Бог благословить Україну та Сполучені Штати!», - заявив Білл Паскрелл.