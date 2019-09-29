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    У світі

    У Росії відреагували на заклик до Зеленського оприлюднити стенограму розмови з Путіним

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    У Росії відреагували на заклик до Зеленського оприлюднити стенограму розмови з Путіним
    Фото: GETTY IMAGES / BBC

    У РФ вважають, що Зеленський не оприлюднить стенограму

    В Росії вважають, що президент України Володимир Зеленський не буде публікувати стенограму розмови з президентом РФ Володимиром Путіним.

    Про це заявив глава тимчасової комісії Ради Федерації з інформаційної політики та взаємодії із засобами масової інформації Олексій Пушков в Twitter.

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    «В Україні вирішили, як завжди, перейняти американський досвід публікації стенограм закритих переговорів і вимагають від Зеленського опублікувати текст його переговорів з Путіним. Думаю, він цього не зробить, інакше стане заручником націоналістів, популістів та іншої неосудної публіки», – написав він.

    Нагадаємо, на сайті глави держави з’явилася петиція із закликом оприлюднити стенограми всіх телефонних розмов з Путіним.

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