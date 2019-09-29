У Росії відреагували на заклик до Зеленського оприлюднити стенограму розмови з Путіним



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Фото: GETTY IMAGES / BBC

У РФ вважають, що Зеленський не оприлюднить стенограму

В Росії вважають, що президент України Володимир Зеленський не буде публікувати стенограму розмови з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це заявив глава тимчасової комісії Ради Федерації з інформаційної політики та взаємодії із засобами масової інформації Олексій Пушков в Twitter.

«В Україні вирішили, як завжди, перейняти американський досвід публікації стенограм закритих переговорів і вимагають від Зеленського опублікувати текст його переговорів з Путіним. Думаю, він цього не зробить, інакше стане заручником націоналістів, популістів та іншої неосудної публіки», – написав він.

На Украине решили, как всегда, перенять американский опыт публикации стенограмм закрытых переговоров и требуют от Зеленского опубликовать текст его переговоров с Путиным. Думаю, он этого не сделает, иначе станет заложником националистов, популистов и прочей невменяемой публики. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 29, 2019

Нагадаємо, на сайті глави держави з’явилася петиція із закликом оприлюднити стенограми всіх телефонних розмов з Путіним.